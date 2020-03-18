Благовещенка пожаловалась на агрессивного преследователя (видео)

Фото: кадр видео

Жительницу Благовещенска долгое время преследует мужчина. При этом он ведет себя агрессивно. Об этом горожанка рассказала ИА «Амур.инфо». Одну из таких встреч записали на видео.

«Это просто знакомый, с которым я общалась непродолжительное время. Я с ним вместе не жила, никаких совместных хозяйств не вела. И, получается, уже несколько месяцев продолжается это преследование, угрозы были. Я писала, наверное, больше 10 заявлений в полицию», – поведала горожанка на условиях анонимности.

Благовещенка переживает и за членов своей семьи: 12-летнего сына и престарелую маму. Несмотря на обращения в полицию, а также в прокуратуру, горожанка не рассчитывает получить реальную помощь. В то же время она пожелала, чтобы видео с одним из инцидентов стало достоянием общественности. «Мне кажется, ненормально, когда средь бела дня такое происходит», – говорит женщина.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что благовещенка действительно обращалась в полицию. Подробнее в ведомстве прокомментируют позже.