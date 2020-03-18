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сегодня, 10:54 11

Благовещенка пожаловалась на агрессивного преследователя (видео)

Благовещенка пожаловалась на агрессивного преследователя (видео)
Фото: кадр видео

Жительницу Благовещенска долгое время преследует мужчина. При этом он ведет себя агрессивно. Об этом горожанка рассказала ИА «Амур.инфо». Одну из таких встреч записали на видео.

«Это просто знакомый, с которым я общалась непродолжительное время. Я с ним вместе не жила, никаких совместных хозяйств не вела. И, получается, уже несколько месяцев продолжается это преследование, угрозы были. Я писала, наверное, больше 10 заявлений в полицию», – поведала горожанка на условиях анонимности.

Благовещенка переживает и за членов своей семьи: 12-летнего сына и престарелую маму. Несмотря на обращения в полицию, а также в прокуратуру, горожанка не рассчитывает получить реальную помощь. В то же время она пожелала, чтобы видео с одним из инцидентов стало достоянием общественности. «Мне кажется, ненормально, когда средь бела дня такое происходит», – говорит женщина.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что благовещенка действительно обращалась в полицию. Подробнее в ведомстве прокомментируют позже.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    3 часа назад

    Прокомментируют позже, после того, как он ее зарежет.Честь и хвала полиции.Предотвратили преступление.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    3 часа назад

    ну хрень какаято, полиция уже должна была и личность установить в рамках проверки и тп

  • 028rus

    028rus
    3 часа назад

    Всем похер друг на друга, не поверю что рядом не было никого и ни кто не подошол не осадил придурка

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    3 часа назад

    ну хрень какаято, полиция уже должна была и личность установить в рамках проверки и тп

  • гедонист

    гедонист
    3 часа назад

    Саня mestnui1

    ну хрень какаято, полиция уже должна была и личность установить в рамках проверки и тп



    а чего ее устанавливать? Она сама говорит: бывший мужик ее. Ну только если имени не спрашивала.

  • Гуру

    Гуру
    3 часа назад

    Да сама провоцирует, он уже уходил - в след орет. Может с подобного все и началось.

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Гуру

    Да сама провоцирует, он уже уходил - в след орет. Может с подобного все и началось.



    Интересно, а зачем вообще приходил и приходит, может вообще не ходить??? и не слышать ор в ответ. Не не так, помощь решил оказать какую материальную, деньги продукты, лекарства приносил, а она такая не берет и не берет, а он ходит и ходит.

  • С форума

    С форума
    2 часа назад

    Я лично тоже не верю, что полиция хоть пальцем пошевелит. Умеют только, что бумагу в принтер совать и отписки писать.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    на хрена нам полиция, если ее роль все время исполняет СМИ

  • Гуру

    Гуру
    1 час назад

    Токарев

    Гуру

    Да сама провоцирует, он уже уходил - в след орет. Может с подобного все и началось.



    Интересно, а зачем вообще приходил и приходит, может вообще не ходить??? и не слышать ор в ответ. Не не так, помощь решил оказать какую материальную, деньги продукты, лекарства приносил, а она такая не берет и не берет, а он ходит и ходит.



    Ну Вам виднее, мне то все равно

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    40 минут назад

    Они только на митингах могут работать, а когда реально помощь нужна их нет! За что налони платим, что бы дормоеды жировали?

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