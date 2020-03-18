Благовещенка пожаловалась на агрессивного преследователя (видео)
Жительницу Благовещенска долгое время преследует мужчина. При этом он ведет себя агрессивно. Об этом горожанка рассказала ИА «Амур.инфо». Одну из таких встреч записали на видео.
«Это просто знакомый, с которым я общалась непродолжительное время. Я с ним вместе не жила, никаких совместных хозяйств не вела. И, получается, уже несколько месяцев продолжается это преследование, угрозы были. Я писала, наверное, больше 10 заявлений в полицию», – поведала горожанка на условиях анонимности.
Благовещенка переживает и за членов своей семьи: 12-летнего сына и престарелую маму. Несмотря на обращения в полицию, а также в прокуратуру, горожанка не рассчитывает получить реальную помощь. В то же время она пожелала, чтобы видео с одним из инцидентов стало достоянием общественности. «Мне кажется, ненормально, когда средь бела дня такое происходит», – говорит женщина.
В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что благовещенка действительно обращалась в полицию. Подробнее в ведомстве прокомментируют позже.
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