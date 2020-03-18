В Архаре осудили вора-рецидивиста сразу за 11 преступлений

В Амурской области перед судом предстал житель Архары за совершение 11 преступлений против собственности, в том числе 8 краж. Попытки двух из них успехом не увенчались. Все это мужчина успел совершить со 2 января по 11 февраля 2019 года.

К тому же он умышленное уничтожил чужое имущество с причинением значительного ущерба. Таким образом, набралось 11 преступных эпизодов. В общей сложности ущерб от его действий составил 343 тысячи рублей.

Также было установлено, что ранее мужчина был судим. В Еврейской автономной области в сентябре 2015 года его приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение 5 краж. Через два года неотбытая часть наказания была заменена на исправительные работы на срок 1 год 6 месяцев 25 дней с удержанием в доход государства 10 % от заработка ежемесячно. Но он это наказание не отбыл.

Вину в совершении новых преступлений подсудимый признал полностью и раскаялся. Это было учтено в качестве смягчающего обстоятельства, так же как явка с повинной по 9 преступлениям, по одному преступлению сообщение правоохранителям о месте нахождения похищенного имущества, еще по одному преступлению – частичное добровольное возмещение ущерба.

Обстоятельствами, отягчающими наказание, признан рецидив преступлений по трем преступлениям и по 8 преступлениям – особо опасный рецидив.

По совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по приговору суда Еврейской автономии, ему было назначено окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

Предварительное расследование по делу проведено следователем отдела полиции по Архаринскому району МО МВД России « Бурейский».