Из-за коронавируса в культурных учреждениях Благовещенска ввели ограничения

В Благовещенске действует режим повышенной готовности, в связи с чем не проводятся культурно-массовые мероприятия с участием граждан КНР. Выезд творческих коллективов за пределы области и страны ограничен.

В учреждениях действуют фильтры – сотрудников и учащихся с признаками инфекции не допускают к занятиям. Дети, вернувшиеся из-за границы, допускаются к занятиями после 14 дней карантина только со справкой от врача-педиатра, сообщили в управлении культуры администрации Благовещенска.

Во всех учреждениях работают мобильные и стационарные рециркуляторы, обеззараживающие воздух. Регулярно проводится уборка с применением дезинфицирующих средств.

В случае необходимости в подведомственных учреждениях может быть усилен противоэпидемический режим. Все профилактические меры предпринимаются на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

Из-за распространения инфекции коронавируса Министерство культуры РФ призвало подведомственных ему учреждения ограничить число мероприятий, сопровождающихся большим наплывом посетителей. Главой ведомства Ольгой Любимовой подписан соответствующий приказ, он датирован 16 марта.

В нем говорится о том, что руководителям необходимо организовать контроль температуры тела работников при входе, обеспечить здания средствами дезинфекции, ограничить служебные командировки по территории РФ, исключить направление работников в зарубежные служебные командировки.

Также согласно приказу необходимо, по возможности, перевести работников на удаленный режим работы, ограничить проведения очных совещаний, не принимать иностранные делегации и отказаться от международных мероприятий.

Организациям, осуществляющим образовательную деятельность и находящимся в ведении Минкульта, приказано предусмотреть введение каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану, организовать взаимодействие с педагогами исключительно в электронной информационно-образовательной среде с применением дистанционных образовательных технологий. Также таким организациям необходимо усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся в зданиях общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежития, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска сторонних лиц в здания общежитий.

Руководители музеев должны сократить часы работы учреждений, посетителей пускать только в медицинских масках, отказаться от работы в субботу и воскресенье, а также в официальные праздничные дни.

Приказом также вводится запрет на проведение групповых экскурсий, на посещение экспозиций и выставок иностранными гражданами. Кроме того, в музеях должно быть ограниченное количество посетителей – единовременно в экспозиционных залах может находится не более 3 человек на 10 квадратных метров.

– запрет на предоставление посетителям во временное пользование системы «аудиогид» и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозициями музеев. В документе отмечается, что музеям необходимо на время отказаться от аудиогидов и прочих устройств, предполагающих контакт с телом.

Также приказом запрещается обслуживание посетителей в библиотеках, введены и другие ограничения. Такие меры обязательны и будут действовать до отдельного указания Минкультуры России об их отмене, уточняется в документе.