Амурский краеведческий музей 18 марта проведет онлайн-экскурсию о развитии региона на рубеже XIX-XX веков

Промышленное развитие, золотодобыча, торговля и банковское дело в Амурской области на рубеже XIX-XX веков — этой теме будет посвящена экскурсия, которую в формате онлайн проведет Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского. Экскурсия состоится 18 марта в 13 часов в официальном инстаграм-аккаунте @museum_amur.

Сегодня сотрудники музея следят за эпидситуацией, все используют маски при общении с посетителями. В связи с настороженностью по коронавирусу формат онлайн-экскурсий становится особенно актуальным.

Встречу с любителями истории в прямом эфире проведет заведующий экспозиционным и выставочным отделом музея Анжелика Зверева.

Зрители узнают о развитии старейшей отрасли экономики Приамурья – золотодобывающей. Впервые золото в Приамурье было открыто в 1857 году экспедицией под руководством горного инженера Николая Павловича Аносова, основателя золотых промыслов в Амурской области. Золотодобывающая промышленность послужила толчком к развитию промышленности, торговли и транспорта в Приамурье.

В экспозиции представлены предметы, документы и фотографии, рассказывающие о спичечной фабрике, механических, стеклоделательном, винокуренном и пивоваренном заводах. Отдельная тема — амурские купцы, Торговые дома «Чурин и К°» и «Кунст и Альберс». В здании универсального магазина последнего сегодня располагается Амурский областной краеведческий музей, оно было построено в 1894 году.

Это уже вторая онлайн-экскурсия, первая прошла 4 марта. Первая прошла успешно.

«Мы тогда увидели живой интерес — более 250 человек посмотрели нас в эфире, еще более 200 в течение суток посмотрели запись: мы размещаем ее в «историях» аккаунта. Во время эфира мы видели, что подключается не только Россия, но и люди со всего мира, например, некоторые оставляли свои комментарии на английском языке. Увидели мы в числе участников эфира и некоторые российские музеи, например, “Стрелецкие палаты”. После этого пришло много комментариев со всего мира, люди просили продолжать эти экскурсии. Так мы не только удовлетворяем интерес к Амурской области и дальневосточному краю. Благодаря онлайн-экскурсиям в музее, пусть и виртуально, побывали маломобильные люди и жители отдаленных сёл Приамурья — они также написали свои отзывы. Считаем, что дело нужное», — рассказала Анжелика Зверева.

Для музея это пока эксперимент, который может вырасти в отдельный долгосрочный проект. Это будет цикл небольших экскурсий в прямом эфире два раза в месяц, во время которых зрители узнают важные и интересные подробности об истории родного края. Уникальность в том, что в комментариях подписчики музейной инстаграм-страницы могут задавать вопросы экскурсоводу, после на них будут даваться ответы.

Сотрудники считают, что подобный формат способствует пробуждению интереса к истории, краеведению. К тому же экспозиции время от времени пополняются новыми находками, а сотрудники музея, разбирая документы и общаясь с другими историками, находят новые интересные подробности, о которых хочется рассказывать.