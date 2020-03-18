С 1 апреля пенсии россиян вырастут
Пенсии россиян ждет очередная индексация. Постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, пенсии проиндексируют на 6,1 %. Нововведение вступит в силу 1 апреля 2020 года.
В документе также есть поручение Пенсионному фонду России проинформировать территориальные органы о размере коэффициента для увеличения выплат, сообщает «Газета.ру».
Ранее стало известно, что размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей.
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