С 1 апреля пенсии россиян вырастут

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Согласно постановлению, пенсии проиндексируют на 6,1 %. Нововведение вступит в силу 1 апреля 2020 года.

В документе также есть поручение Пенсионному фонду России проинформировать территориальные органы о размере коэффициента для увеличения выплат, сообщает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей.