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сегодня, 10:25 7

С 1 апреля пенсии россиян вырастут

С 1 апреля пенсии россиян вырастут
Фото: Амур.инфо

Пенсии россиян ждет очередная индексация. Постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, пенсии проиндексируют на 6,1 %. Нововведение вступит в силу 1 апреля 2020 года.

В документе также есть поручение Пенсионному фонду России проинформировать территориальные органы о размере коэффициента для увеличения выплат, сообщает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей.

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#пенсии #российская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    22 минуты назад

    шуточки с марта начали вбрасывать? на 0,0064% вырастут?

  • позитивный

    позитивный
    15 минут назад

    Ну хоть повеселят народ в честь праздника размерами надбавок :)

  • nerro

    nerro
    14 минут назад

    на рубль вырастут?

  • GnOmE

    GnOmE
    12 минут назад

    "размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей" нефига себе. это гдеж такое? в какой россии?

  • хаййп

    хаййп
    5 минут назад

    По 200 - 300 рублей добавят пенсионерам..? Позор

  • NikaK

    NikaK
    4 минуты назад

    Так это социальные пенсии вырастут, а не все. Альфа, добавьте это.

  • invv

    invv
    2 минуты назад

    Некорректный заголовок.

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