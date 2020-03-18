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сегодня, 10:20 1

В АКС посоветовали благовещенцам не ходить в расчетно-кассовый центр из-за коронавируса

В АКС посоветовали благовещенцам не ходить в расчетно-кассовый центр из-за коронавируса
Фото: пресс-служба АКС

«Амурские коммунальные системы» (АКС) рекомендовали своим потребителям воздержаться от посещения Благовещенского расчетно-кассового центра и офиса предприятия. Это связано с коронавирусом.

«В связи с усилением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции "Амурские коммунальные системы" просят своих клиентов ограничить личное посещение наших офисов. Компания предлагает оплачивать услуги, используя онлайн-сервисы банков. Передавать показания счетчиков воды можно удаленно – через личный кабинет www.blag-rkc.ru», – сказано в сообщении пресс-службы АКС.

Для регистрации в личном кабинете на сайте необходимо: быть собственником жилого помещения либо иметь регистрацию по месту жительства; знать свой номер лицевого счета; иметь действующий адрес электронной почты.

Возникшие вопросы можно задать в будние дни по телефонам: 8 (4162) 22-14-60, 8 (4162) 22-14-61, 8 (4162) 579-888 с 08:00 до 19:00, в субботу – с 08:00 до 17:00.

Сайт amurcomsys.ru поможет горожанам в любое удобное время сделать заявку на подключение к электрическим сетям, минуя процедуру посещения офиса. Пользоваться сервисом просто. Регистрация на сайте потребует лишь внесения своего ИНН или СНИЛС. После заполняется заявка, состоящая из 4 шагов. Главное при подаче заявки – на шаге № 4 выбрать вариант «Я буду подписывать договор электронной цифровой подписью». В этом случае не придется приходить по адресу: улица Мухина, 73. После подготовки договора и подписи его со стороны «Амурских коммунальных систем» свою электронную подпись ставит заявитель, затем договор переводится в статус действующего.

Телефоны компании: 8 (4162) 49-44-55, 8 (4162) 49-44-66.

«Если же вы не можете избежать посещения наших офисов, уверяем, мы приняли меры по нераспространению инфекции. В зале установлены бактерицидные облучатели-рециркуляторы с УФ-излучателем. Рециркуляторы – это закрытые бактерицидные лампы. Лучи, исходящие от лампы, способны уничтожать различные патогенные микроорганизмы. Это способствует тому, что воздух в помещении становится чистым и безопасным для людей. Сотрудники, работающие с потребителями, обеспечены антисептиком для обработки рук», – сказано в сообщении пресс-службы АКС.

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#коронавирус в Китае

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  • brutal-death

    brutal-death
    10 минут назад

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