Пьяная девушка на дорогом внедорожнике накинулась на задержавших ее полицейских

17 марта в 4:45 на улице Ленина полицейские остановили автомобиль Lexus GX470. За рулем сидела девушка 1999 года рождения. Она была в состоянии опьянения. Водительского удостоверения на право управления авто у нее с собой не оказалось.

Пассажир повел себя вызывающе. Пока в патрульном автомобиле составляли протокол, мужчина открыл переднюю дверь, достал из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, передернул затвор и направил оружие на одного из сотрудников ДПС.

«Полицейские незамедлительно пресекли его противоправные действия, применив физическую силу и спецсредства»,– сообщает пресс-служба амурского УМВД.

В это время девушка-водитель стала хватать за форменное обмундирование сотрудников, нецензурно выражалась в их адрес. Для дальнейшего разбирательства ее и пассажира доставили в отдел полиции.

На девушку составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ и части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Материалы по факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников полиции со стороны данных граждан направлены в следственные органы.