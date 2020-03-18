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сегодня, 10:17 9

Пьяная девушка на дорогом внедорожнике накинулась на задержавших ее полицейских

Пьяная девушка на дорогом внедорожнике накинулась на задержавших ее полицейских

17 марта в 4:45 на улице Ленина полицейские остановили автомобиль Lexus GX470. За рулем сидела девушка 1999 года рождения. Она была в состоянии опьянения. Водительского удостоверения на право управления авто у нее с собой не оказалось.

Пассажир повел себя вызывающе. Пока в патрульном автомобиле составляли протокол, мужчина открыл переднюю дверь, достал из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, передернул затвор и направил оружие на одного из сотрудников ДПС.

«Полицейские незамедлительно пресекли его противоправные действия, применив физическую силу и спецсредства»,– сообщает пресс-служба амурского УМВД.

В это время девушка-водитель стала хватать за форменное обмундирование сотрудников, нецензурно выражалась в их адрес. Для дальнейшего разбирательства ее и пассажира доставили в отдел полиции.

На девушку составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ и части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Материалы по факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников полиции со стороны данных граждан направлены в следственные органы.

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • kidman

    kidman
    33 минуты назад

    Достал бы этот клоун "предмет, похожий на пистолет" и направил бы его на полицейского не в Благовещенске, а Нью-Йорке (Новом Орлеане и т.п.) - его бы уже закопали

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    28 минут назад

    мена героев в эфир! Общественное порицание их родителей сделает своё дело!

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    26 минут назад

    На Lexus GX470? Жалко, что орудия преступления еще нельзя конфисковывать... И алконавтов без машины оставили бы, и бюджет пополнился.

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Любопытно, откупятся или сядут?

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    24 минуты назад

    OldlordЛюбопытно, откупятся или сядут?


    Тоже такая мысль возникла. Хочется верить в справедливое наказание, но...

  • Александр II

    Александр II
    20 минут назад

    "Достал из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, передернул затвор и направил оружие на одного из сотрудников ДПС" - уже за это нужно открывать огонь на поражение!!! Одного клоуна завалить, другие шутники сто раз подумают!

  • Victrix

    Victrix
    9 минут назад



    девушка 1999 года рождения



    Прикольный номер.

  • Родя

    Родя
    3 минуты назад

    В загнивших штатах его бы сразу нашпиговали. И одним уродом стало бы меньше.

  • гедонист

    гедонист
    40 секунд назад

    Когда ласково брали его, сотрудники думали как потом смотреть в глаза детям если за такого урода вышибут с работы, а надо думать кто будет смотреть в глаза твоим детям, если такой херой под веществами их завалит.

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