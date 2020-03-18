Амурчанин сядет на 5 с половиной лет за смертельное ДТП

По версии следствия, 35-летний амурчанин, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП один человек скончался на месте, второму причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель скрылся с места происшествия, но был задержан родственниками одного из потерпевших и доставлен в отделение полиции.

Приговором Свободненского городского суда амурчанин осужден за совершение преступления предусмотренного пунктом «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ – за нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места совершения ДТП.

Мужчина приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.

Судом учтено наличие смягчающих обстоятельств: полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, а также супруги, учел статус кормильца в семье, также принесение извинений потерпевшим. После вынесения приговора подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано представителем Свободненской городской прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил, сообщает амурская прокуратура.