Скончалась Валентина Гагарина – вдова первого космонавта планеты

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и близким вдовы. Соболезнования выражаются и в сообщении на сайте Роскосмоса. «Вся многолетняя трудовая, общественная и благотворительная деятельность Валентины Ивановны Гагариной является примером благородства, скромности и верности памяти своего всемирно известного супруга», – говорится в нем.

Валетнина Гагарина (девичья фамилия – Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге в семье повара. В 1958 году окончила Оренбургское медицинское училище по специальности «фельдшер-лаборант». С 1960 года до выхода на пенсию в середине 1990-х годов работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в подмосковном Калининграде (ныне – Королев).

С Гагариным она познакомилась в студенческие годы, тогда он еще был курсантом военного авиационного училища. В 1957 году они поженились. После гибели мужа в 1968 году не давала интервью, но участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту планеты. В 1986 году опубликовала книгу воспоминаний «108 минут и вся жизнь». В последние годы жила в подмосковном Звездном городке.

По инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в 1961 году Валентина Ивановна была награждена орденом Ленина как супруга первого космонавта. В 2017 году стала почетным гражданином Московской области.

Старшая дочь Гагариных Елена родилась в 1959 году, сейчас она работает генеральным директором музея-заповедника «Московский кремль». Младшая, Галина, родившаяся в 1961 году, занимает должность завкафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.