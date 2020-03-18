Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Однако он допустил его перенос в случае изменения ситуации с распространением коронавируса.

На общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой глава государства объяснил, что подписывать указ без конкретной даты было бы бессмысленно. По его словам, проводить голосование нужно не раньше чем через месяц после подписания указа, но можно и позже. По его словам, в тех странах, где ситуация с распространением коронавируса гораздо сложнее, чем в России, не отказываются от политических мероприятий подобного рода. «Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает», – сказал Путин, отметив, что голосование будет проводиться в том случае, «если позволит ситуация».

В свою очередь Памфилова сообщила, что российская система готова к проведению общероссийского голосования «при любом развитии событий».

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких альтернативных дат голосования (помимо 22 апреля) не рассматривается, поскольку «для этого нет объективных показателей».

Провести голосование именно 22 апреля предлагала президенту рабочая группа по внесению поправок в основной закон страны. «К 19 апреля заканчивается православный пост – Пасха. 24 апреля у наших братьев, мусульман, начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами – 22-е число», – говорил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

В понедельник, 16 марта, Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию, которые вносились последние два месяца. Между тем более 400 ученых, юристов, писателей и журналистов подписали письмо, в котором выступили против них. С письмом они обращались в Конституционный суд до начала рассмотрения поправок.

О необходимости внести поправки в основной закон Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Госдума одобрила законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. К 13 марта законодательные органы всех регионов России поддержали закон о поправках, а 14 марта его подписал президент, пишет РБК.