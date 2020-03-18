Девятиклассников заставили писать сочинение о поправках в Конституцию: обзор прессы

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Как правильно накопить на капремонт; какие ляпы допущены в известных фильмах и как заработать пенсию 50 тысяч. Ответы на эти и другие вопросы дают свежие газеты, которые читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Моей Мадонне» рекомендую обратить внимание на материал «Думай и богатей». Узнаете, что бедные боятся что-то менять в своей жизни, опасаясь лишиться последнего, и потому они бедные. А богатым все побоку, и они свои накопления используют, чтобы стать еще богаче. Это в общих чертах. Кстати, на этой же странице прочтете о том, что полный холодильник – это признак бедности: чем сильнее человек испытывает нужду, тем больше думает о еде. Между прочим (и об этом тоже в «Мадонне»), россияне тратят на еду треть своего бюджета, в то время европейцы в среднем – 10 %.

Вам статья

Давайте посмотрим, что у нас в «АиФ». Тут все понятно и предсказуемо: у России запас прочности, главное не суетиться, нас обошла паника, рубль упал, но поднимется, наши огурцы лучше китайских, обновленная Конституция – самая конституционная Конституция.

Еще «АиФ» дают возможность разобраться в идеологических воззрениях нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. С начала перестройки писательница-документалист была у нас на щите. Сейчас – под щитом. Почему – читайте «АиФ».

Также в номере

Еще, читая «АиФ», вы получите ответы на вопросы: как заработать пенсию 50 тысяч, стоит ли ждать «дна рынка», как правильно накопить на капремонт, почему топ-менеджеры столько получают, почему своим продают плохой уголь, а за границу везут хороший, подешевеет ли бензин (ну и вопросик, да?), способна ли Россия сама себя прокормить ну и т.п. В этой связке мне больше всего понравился вопрос: «Почему стало хуже?» Вразумительного ответа не нашел.

А еще рассказывается об отмечании международного праздника – Дня числа Пи. Со своей стороны я бы утвердил в нашей стране празднование дня песца. Его можно было бы отмечать ежедневно.

Напишут же такое

В «Российской газете» интересна рубрика «Хроника коронавируса». Узнаете об испытании на добровольцах вакцины против недуга, об остановке автопроизводства, о закрытии музеев и т.д. А еще о том, что по утвержденным патриархом Кириллом правилам при крещении нужно менять и освящать воду для каждого случая отдельно, не то, что раньше; по окончании литургий нельзя целовать крест, при богослужении священнослужителям следует воздержаться от «преподания руки для целования»… Ну и лоб надо беречь, когда молишься.

Полный абзац

Чем порадует «Комсомольская правда»? Здесь я прочел о том, что в Кемеровской области школьников заставили написать сочинение на тему «Поправки в Конституцию – наше будущее». Автор статьи считает, что тема уж очень диалектически запутанная, и опасается, как бы дети чего не напортачили. А с другой стороны, тетрадка – не забор, все правильные мысли не выскажешь. Судя по всему, зачинщики подобных инициатив не знают, что, когда молишься, следует беречь лоб.

На посошок

Что еще интересного в газете. Еще рассказывается о ляпах в известных фильмах. Привожу пример: вот только перед «кавказской пленницей» Ниной стоит полный еды стол – и через секунду он пуст. И таких примеров – почти две страницы.

А еще «Комсомолка» возвращает читателя в детство и припоминает образцы школьного фольклора – ну там всякие считалки, обзывалки, садистские и хулиганские стишки. Читая, я и сам на пару секунд вернулся в те времена, когда был чист во всех смыслах и когда строки «На столе стоит статУя» (далее сами) воспринимались как высокая поэзия.