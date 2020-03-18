Благовещенские власти выяснили, как сократить ремонт виадука на полтора месяца (видео)
Первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев рассказал журналистам Амур.инфо, как городские власти планируют сократить сроки ремонта виадука на Загородной. По словам чиновника, закончить работы на месяц-полтора раньше позволит полная замена балок конструкции.
Для этого городские власти работают с проектным институтом по внесению изменений в проектное решение. Специалисты обнаружили, что вместо первоначального ремонта балок можно поставить новые. Только это, а не увеличение числа рабочих, ускорит процесс ремонтных работ. В мэрии Благовещенска также отметили, что планируют и дальше проводить ревизию проекта для поиска новых решений, которые позволят сократить сроки строительства.
Как ранее сообщало Амур.инфо, ремонт виадука в Благовещенске контролируют общественники. 13 марта на месте побывала группа Общественной палаты Амурской области. Они проинспектировали ход работ и высказали свои предложения по сокращению сроков ремонта, а именно – вести работы круглосуточно.
Кроме этого, в администрации Благовещенска заявляли, что для разгрузки магистралей приведут в порядок объездную дорогу по улице Нагорной. Случится это к середине мая. Этот путь станет альтернативным для проезда между центром и микрорайоном. Работы планируют закончить до начала ремонта улицы Калинина.
Редакция Альфа ТВ проверила, в каком состоянии сейчас эта дорога и сколько времени требуется на её преодоление.
Кроме того, съемочная группа проехала по улице Промышленной, по которой тоже можно добраться из микрорайона в центр Благовещенска.
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