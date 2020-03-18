Умер Эдуард Лимонов – писатель, политический деятель, оппозиционер

17 марта в возрасте 77 лет ушел из жизни писатель, поэт, публицист, политический деятель Эдуард Лимонов (Савенко). О его смерти сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов.И нформацию о смерти писателя также подтвердил его помощник.

В беседе с ТАСС Шаргунов уточнил, что Лимонов умер в одной из московских больниц, однако причину смерти не назвал. «Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», – заявил депутат.

По данным «Известий», политический деятель был госпитализирован 15 марта.

Писатель болел последние полгода, рассказал МК его друг, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. «Он перенес множество операций, сегодня (17 марта) – еще две, но спасти не смогли», – сообщил журналист.

В последнее время у писателя были проблемы с горлом, он почти ничего не ел. По словам Хасарова, Лимонов старался не показываться не публике «и очень стеснялся своей болезни».

Последняя книга Лимонова «Старик путешествует» выйдет весной 2020 года. В конце марта она станет доступна подписчикам Bookmate.

Биография Эдуарда Лимонова (по информации ТАСС).

Эдуард Вениаминович Лимонов (настоящая фамилия – Савенко) родился 22 февраля 1943 года в г. Дзержинске Горьковской области в семье военнослужащего. С 1947 года жил в Харькове. Окончил восемь классов общеобразовательной школы. В 17 лет начал сочинять стихи.

В юности работал сталеваром, монтажником-высотником, книготорговцем. На одном из предприятий в 1963 году принимал участие в забастовке против снижения расценок.

В 1967-1974 годах жил в Москве. Зарабатывал на жизнь пошивом брюк, его клиентами были Эрнст Неизвестный, Булат Окуджава и другие. Посещал поэтический семинар Арсения Тарковского, сблизился с кругом авторов московского литературного андеграунда (Венедикт Ерофеев, Леонид Губанов, Игорь Ворошилов. Псевдоним «Лимонов» ему придумал художник-карикатурист Вагрич Бахчанян.

Лимонов писал короткие рассказы в авангардистском стиле, выпустил пять самиздатских сборников своих стихов. В 1974 году после отказа стать осведомителем Комитета государственной безопасности СССР эмигрировал из Советского Союза вместе с женой Еленой Щаповой (она получила израильскую визу). В том же году был лишен советского гражданства.

В 1974-1980 годах жил в США, в Нью-Йорке. В 1975-1976 годах работал корректором в нью-йоркской газете "Новое русское слово". Опубликовал в эмигрантской печати ряд статей с критикой западной политической системы и образа жизни. Потом работал каменщиком, гувернером, мажордомом и т.д.. В 1975-1976 годах участвовал в собраниях американской троцкистской Социалистической рабочей партии, что стало причиной его допроса в ФБР.

В 1976 году опубликовал частично автобиографический роман «Это я – Эдичка». Спустя четыре года, после публикации во Франции под названием Le poete russe prefere les grands negres ("Русский поэт предпочитает больших негров"), это произведение получило скандальную известность.

В начале 1980-х годов Эдуард Лимонов переехал во Францию, где писал для различных общественно-политических изданий. В тот же период сочинил романы и повести «Дневник неудачника» (1982), «Подросток Савенко» (1983), «Молодой негодяй» (1986), «У нас была великая эпоха» (1989) и др. В 1987 году получил французское гражданство.

С 1989 года книги Лимонова начали публиковать в СССР. С начала 1990-х годов он стал активно печататься в изданиях национально-патриотической оппозиции. В 1991 году переехал в Москву, в октябре того же года восстановил советское гражданство. В 1991-1993 годах эпизодически принимал участие в Югославской гражданской войне в качестве «вооруженного журналиста» на стороне сербов.

В 1992 году вступил в Либерально-демократическую партию Владимира Жириновского, вошел в партийное «теневое правительство» в качестве министра безопасности. Однако через несколько месяцев обвинил лидера ЛДПР в бездействии и «шарлатанстве», после чего вышел из ЛДПР. В 1994 году выпустил книгу «Лимонов против Жириновского».

В мае 1993 года вместе с публицистом Александром Дугиным основал организацию под названием Национал-большевистский фронт, впоследствии переименованную в Национал-большевистскую партию (НБП, запрещена в РФ).

В октябре 1993 года участвовал в защите здания Верховного совет РФ на стороне антиельцинской оппозиции.



12 декабря 1993 года баллотировался как независимый кандидат в Государственную думу РФ I созыва по одномандатному округу №172 в Тверской области. По итогам голосования занял третье место и в Думу не прошел.

С начала 1990-х годов Эдуард Лимонов выступал в защиту политических прав русских, проживающих в государствах бывшего СССР. Высказывался за воссоединения с Россией территорий, переданных в советское время союзным республикам, в частности Крыма.

В 1995 году Эдуард Лимонов баллотировался в Госдуму II созыва по одномандатному округу №194 в Москве. Проиграл выборы. В 1996 году, перед президентскими выборами, выступил в поддержку Бориса Ельцина. В 1998-м Эдуард Лимонов в третий раз пытался избираться в Госдуму и снова не прошел.

В 1990-х годах опубликовал сборник рассказов «Девочка-Зверь» (1993), романы «Последние дни супермена» (1995), «315, пункт "В"» (1997).

7 апреля 2001 году Эдуард Лимонов вместе с пятью другими членами НБП был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности в Алтайском крае. Его обвиняли по ст. 222 ("Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия"), 208 ("Создание незаконных вооруженных формирований"), 205 ("Терроризм") и 280 ("Призывы к свержению конституционного строя") УК РФ. Сообщалось, что Лимонов вместе с сообщниками купил несколько автоматов Калашникова и намеревался поднять восстание русского населения в Северном Казахстане. Свою вину Лимонов отрицал. Суд признал его виновным по ст. 222 и приговорил к четырем годам колонии общего режима. В заключении написал романы «В плену у мертвецов», «Книга воды» (премия Андрея Белого, 2002), книгу воспоминаний «Моя политическая биография» (2002).

Условно-досрочно освобожден 30 июня 2003 года. После этого продолжил оппозиционную политическую деятельность.

Выдвигал свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2012 году, но получил отказ от Центризбиркома из-за неправильно оформленной заявки инициативной группы.

В 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией.

Официально был женат три раза. Первая супруга – поэтесса Елена Щапова, вторая – модель, писательница Наталья Медведева, третья – актриса Екатерина Волкова. Сын – Богдан (род. 2006), дочь – Александра (род. 2008).