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Выбор читателей за 17 марта

Выбор читателей за 17 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 17 марта.

В Приамурье директор заповедника завел волкособа – гибрид собаки и волка (видео)

У директора Норского заповедника появился необычный друг – чехословацкий влчак – помесь карпатского волка и немецкой овчарки. По стране были десятки желающих заполучить животное, но досталось оно именно Тимофею Мудраку. Влчака назвали Вук.

В Благовещенске депутат купила старинный особняк с участком почти за 11 миллионов

Определился победитель электронного аукциона по продаже старинного особняка на улице Богдана Хмельницкого в Благовещенске. Им стала индивидуальный предприниматель, депутат Благовещенской гордумы Елена Александровна Синькова.

Тест на коронавирус: Амур.инфо выяснило, что делать человеку с подозрением на инфекцию

Как убедиться, что вы не болеете коронавирусом – с таким вопросом в редакцию Амур.инфо все чаще обращаются жители Благовещенска. Один из читателей попытался самостоятельно пройти все круги здравоохранения, но сдать анализы у него так и не получилось.

Еще два вуза в Благовещенске изменили формат обучения в связи с коронавирусом

С 17 марта в Благовещенске два вуза изменили систему обучения из-за коронавируса. В БГПУ всех студентов перевели на дистанционное обучение. В ДальГАУ такие ограничения пока действуют только для потоковых занятий и заочников.

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#Обзор #интернет #СМИ

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