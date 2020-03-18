Выбор читателей за 17 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 17 марта.

У директора Норского заповедника появился необычный друг – чехословацкий влчак – помесь карпатского волка и немецкой овчарки. По стране были десятки желающих заполучить животное, но досталось оно именно Тимофею Мудраку. Влчака назвали Вук.

Определился победитель электронного аукциона по продаже старинного особняка на улице Богдана Хмельницкого в Благовещенске. Им стала индивидуальный предприниматель, депутат Благовещенской гордумы Елена Александровна Синькова.

Как убедиться, что вы не болеете коронавирусом – с таким вопросом в редакцию Амур.инфо все чаще обращаются жители Благовещенска. Один из читателей попытался самостоятельно пройти все круги здравоохранения, но сдать анализы у него так и не получилось.

С 17 марта в Благовещенске два вуза изменили систему обучения из-за коронавируса. В БГПУ всех студентов перевели на дистанционное обучение. В ДальГАУ такие ограничения пока действуют только для потоковых занятий и заочников.