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сегодня, 07:30 17

У жителей Благовещенска интересуются, как благоустроить Бурхановку

У жителей Благовещенска интересуются, как благоустроить Бурхановку
Фото: instagram.com/amur.urban

«Центр развития территорий» обратился в Инстаграме к жителям Благовещенска. Горожан спросили о том, как благоустроить реку Бурхановку.

ЦРТ отмечает, что в настоящее время Бурхановка выглядит невзрачно: «это большая свалка и немного воды». Во многих местах мусор образует заторы, и река превращается в небольшой ручей, огибающий выброшенные бутылки и пакеты.

«Мы в Центре считаем, что Бурхановка – это уникальный шанс для города создать большую зону отдыха в центре Благовещенска. Примеры благоустройства городских рек есть в мировой и российской практике – их можно увидеть в карусели. Представьте, что берега Бурхановки стали местом для отдыха горожан. Что бы вы хотели видеть на них? Пишите в комментарии и директ», – призывает ЦРТ.

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#жизнь

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    1 час назад

    В летнее время Бурхановка является рассадником комаров и различных инфекций, ибо с близлежащих домов в неё сливаются нечистоты. Считаю единственно верным решением пустить речку по трубе. Облагораживание речки наверняка более затратное решение, и пока деревяшки будут стоять возле речки, загрязнения не избежать.

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Отправить большую часть в трубу, засыпать грунтом и сделать велосипедную дорожку, а на каком-нибудь участке обустроить зону со спортивными тренажёрами и детской площадкой.

  • местный житель Благовещенска

    местный житель Благовещенска
    1 час назад

    Речка Бурхановка в центре города в плачевном состоянии! однозначно нужно ее облагородить, а самое главное это незаконно установленные гаражи, и до этих гаражей ни кому нет дело. Мы живем в районе Пушкина- Горького. Раньше когда шли дожди и вся вода с бугра с церкви текла в речку Бурхановку, а сейчас на углу Пушкина-Горького установили перевозимые, бетонные гаражи, установлены они не законно и в связи с этим когда идет дождь вода не уходит в речку Бурхановка, а идет в огороды, топит подвалы, подполья. Мы много лет там живем и такого затопление летом у нас не было как последние три года. Был частный сектор, сейчас строятся многоквартирные дома возле речке Бурхановка на перекрестке Чайковского-Горького но при проектировании почему то не предусматривают ни дворовые территории ни стоянки, жители покупают квартиры в новостройках и пихают гаражи на речке, а как нам быть жителям частного сектора?

  • местный житель Благовещенска

    местный житель Благовещенска
    1 час назад

    Пока не было многоквартирных домой в районе Чайковского -Горького, Пушкина-Горького, мы жители частного сектора ежегодно чистили речку Бурхановка, раньше до 2010 года там была рыба, все было чисто, ухожено.С появлением могоквартирных домов мусор которые жильцы забывают выбрасывать в контейнер, выбрасывают в речку Бурхановка. И установленные гаражи, владельцы этих гаражей мусор выбрасывают в речку.

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    Тундра

    Отправить большую часть в трубу, засыпать грунтом и сделать велосипедную дорожку, а на каком-нибудь участке обустроить зону со спортивными тренажёрами и детской площадкой.



    Аплодирую стоя.

    Тундру в Президенты!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Местный житель, сами-то верите в то, что жители многоквартирных домов вместо того, чтобы выбросить мусор в контейнер во дворе, несут его выбрасывать в речку? Уж не себя ли прикрываете?

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Камеры ставят даже за городом, мусор отслеживают, уж на Бурхановке сам бог велел. Гаражи и промзона вдоль русла-главное зло, убрать их (подвинуть), хватило бы и на велосипедную дорожку вдоль речки и на тренажерные площадки и площадки для выгула. А комаров в проточной воде нет, осталось восстановить проточность. Но у нас как всегда, проще в трубу закатать, а потом стонем- некуда выйти кроме набережной. А могла бы речка стать украшением города.

    вот посмотрите 10 лучших набережных России https://varlamov.ru/3610300.html

    первая же, в Ухте, такая же крошечная речушка...

  • Забаненный

    Забаненный
    56 минут назад

    Освободите исток этой речки.. Все остальное сделает природа.

  • известный

    известный
    53 минуты назад

    А раньше и рыба была и лягушки пели. Потому что была проточная была.

  • ЕленаР

    ЕленаР
    52 минуты назад

    Забаненный

    Освободите исток этой речки.. Все остальное сделает природа.



    Дорожки и фонари природа точно не сделает, да и мусор сам не уйдет.

  • ямщик

    ямщик
    44 минуты назад

    местный житель Благовещенска

    Пока не было многоквартирных домой в районе Чайковского -Горького, Пушкина-Горького, мы жители частного сектора ежегодно чистили речку Бурхановка, раньше до 2010 года там была рыба, все было чисто, ухожено...



    Да уж куда там нахер.... косяками заходила. Да и насчет чистоты приврал.

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Не каждый город может похвастать рекой, проходящей через него.

    В этом плане Благовещенску очень повезло.

    Но бесхребетность и бесхозяйственность городской власти, а также свинство местного населения не позволяют насладиться горожанам всеми прелестями городской речки.

    А всего-то надо расчистить и углубить русло, укрепить берега, обустроить набережную (аллеи, велодорожки, спортивные и игровые зоны, лавочки и многое другое) и Бурхановка сможет стать любимым местом отдыха горожан и гостей Благовещенска!

  • ямщик

    ямщик
    36 минут назад

    Забаненный

    Освободите исток этой речки.. Все остальное сделает природа.



    Так от чего его освободить? Течет и течет. Дело в том, что воды мало. Ранше, вся территория за кругом на Калинина была болото. Вот где стоит опора ЛЭП там все время мужичок сидел, рыбачил. А сейчас там все сухо.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    15 минут назад

    Oldlord

    Не каждый город может похвастать рекой, проходящей через него.

    В этом плане Благовещенску очень повезло.



    ПФФ! У нас ещё 2 реки!



    А это ручеёк



  • ay

    ay
    12 минут назад

    Oldlord

    Не каждый город может похвастать рекой, проходящей через него.

    В этом плане Благовещенску очень повезло.

    Но бесхребетность и бесхозяйственность городской власти, а также свинство местного населения не позволяют насладиться горожанам всеми прелестями городской речки.

    А всего-то надо расчистить и углубить русло, укрепить берега, обустроить набережную (аллеи, велодорожки, спортивные и игровые зоны, лавочки и многое другое) и Бурхановка сможет стать любимым местом отдыха горожан и гостей Благовещенска!



    Плюсую Присоединяюсь. Как преображают бывшую столицу ДВ знаменитые хабаровские водоёмчики. Нам бы такое из Бурхашки сотворить. А в трубу всегда успеете.

  • ay

    ay
    9 минут назад

    Oldlord

    Не каждый город может похвастать рекой, проходящей через него.

    В этом плане Благовещенску очень повезло.

    Но бесхребетность и бесхозяйственность городской власти, а также свинство местного населения не позволяют насладиться горожанам всеми прелестями городской речки.

    А всего-то надо расчистить и углубить русло, укрепить берега, обустроить набережную (аллеи, велодорожки, спортивные и игровые зоны, лавочки и многое другое) и Бурхановка сможет стать любимым местом отдыха горожан и гостей Благовещенска!



    Не умеют, не могут презентовать свой проект по улучшению Бурхашки перед "федералами". Умели бы - уже бы получили бабло на благоустройство. Как знать, может для того и интересуются у горожан, сейчас.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    Устроили бы конкурс для ландшафтных дизайнеров...

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