У жителей Благовещенска интересуются, как благоустроить Бурхановку

Фото: instagram.com/amur.urban

ЦРТ отмечает, что в настоящее время Бурхановка выглядит невзрачно: «это большая свалка и немного воды». Во многих местах мусор образует заторы, и река превращается в небольшой ручей, огибающий выброшенные бутылки и пакеты.

«Мы в Центре считаем, что Бурхановка – это уникальный шанс для города создать большую зону отдыха в центре Благовещенска. Примеры благоустройства городских рек есть в мировой и российской практике – их можно увидеть в карусели. Представьте, что берега Бурхановки стали местом для отдыха горожан. Что бы вы хотели видеть на них? Пишите в комментарии и директ», – призывает ЦРТ.