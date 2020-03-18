У Рыб все хорошо, Овнам стоит избегать перегрузок: астрологический прогноз на 18 марта

Восход Солнца: 06:36

Заход Солнца: 18:39

Солнце в Рыбах.

Овен. День характеризуется ослаблением защитных сил организма. Здоровье будет нуждаться в укреплении. Рекомендуется избегать перегрузок, посвятить день оздоровительным процедурам. Категорически запрещены алкогольные напитки.

Телец. Этот день обещает быть удачным. Он отмечен возрастающим потенциалом. В результате повысится работоспособность и возрастет личное обаяние, сила убеждения. Поэтому появятся возможности для достижения намеченных целей. Люди творческие смогут реализовать свои планы.

Близнецы. День несет ложные обещания, напрасные надежды. Возможны конфликты. Судьба испытывает вас на прочность. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Рак. День благоприятен для обращения к начальству. Не исключены положительные изменения в карьере. Планы следует держать в секрете. Личная жизнь наполнится необоснованной ревностью или недовольством действий партнера. Постарайтесь проявить больше внимания к близкому человеку.

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Лев. День благоприятный для укрепления собственных позиций. Проявляйте инициативу и настойчивость. События в ближайшее время могут развиваться не совсем так, как вы хотели. Не бойтесь, вас не обманывают, наоборот, вы получаете гораздо больше, чем даете любимому человеку.

Дева. Благоприятный день, связанный обретением любви, прощением. Большинство из вас будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. День благоприятный для зачатия, гармоничных семейных отношений. Крупные покупки могут быть удачными.

Весы. У женщин-Весов возможно нарастание внутреннего напряжения или разногласия с партнерами. У мужчин — вероятность травм или несчастных случаев.Остерегайтесь романтических приключений: они могут иметь нежелательные последствия. Вам придется принимать кардинальные решения в личной жизни.

Скорпион. Этот день удачен для восстановления гармонии с окружающими. Многие получат шанс успешно завершить начатые дела, наладить контакты с нужными людьми, что позволит иметь дополнительный временный доход. Во второй половине дня будьте готовы к приему неожиданных гостей.

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Стрелец. День проходит под знаком преобразования космической энергии. Звезды советуют избегать коллективной работы, ни в коем случае не принимать никаких важных решений, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии.

Козерог. День благоприятен для обращения в правительственные организации или для работы с документами, однако противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость, которые могут повлечь за собой финансовые потери. Весьма вероятно, что на пороге новое кратковременное увлечение.

Водолей. Тонкая дипломатия и редкая способность к анализу ситуации должна стать вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много.

Рыбы. Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе, для прогулок, путешествий, общения с друзьями и близкими людьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев