Трое пострадавших: стали известны подробности жесткого ДТП в Благовещенске

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«Сегодня в 18:40 на перекрестке улиц Чайковского – Амурская произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Isis под управлением женщины 1991 года рождения и Honda Civic под управлением мужчины 1991 года рождения», – сказали ИА «Амур.инфо» в ведомстве. В результате происшествия пострадали водитель Toyota Isis, водитель Honda Civic и пассажир Civic – женщина 1988 года рождения.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства случившегося.