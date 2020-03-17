Трое пострадавших: стали известны подробности жесткого ДТП в Благовещенске
В отделе ГИБДД по Благовещенску сообщили подробности жесткого ДТП, которое произошло в областном центре 17 марта. Как оказалось, в аварии пострадали три человека.
«Сегодня в 18:40 на перекрестке улиц Чайковского – Амурская произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Isis под управлением женщины 1991 года рождения и Honda Civic под управлением мужчины 1991 года рождения», – сказали ИА «Амур.инфо» в ведомстве. В результате происшествия пострадали водитель Toyota Isis, водитель Honda Civic и пассажир Civic – женщина 1988 года рождения.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства случившегося.
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