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РПЦ усилит санитарный контроль во время богослужений

РПЦ усилит санитарный контроль во время богослужений
Фото: архив Амур.инфо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств с учетом развивающейся эпидемии коронавируса. Среди них отказ от целования креста, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

Настоятелям приходов и игуменам рекомендуется менять и освящать воду «для каждого отдельного случая», для миропомазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку с последующим сожжением.

Среди общих рекомендаций: соблюдать меры гигиены, проветривать храмы, дезинфицировать мебель в храмах и иконы, доносить эти правила до прихожан.

РПЦ также приостанавливает работу воскресных школ, приходских секций и кружков, пишут «Известия», со ссылкой на сайт Московского патриархата.

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#коронавирус в Китае #религия

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Комментарии
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  • Тундра

    Тундра
    46 минут назад

    Забыли уточнить, что инструкция касается только Московской епархии, а не всей РПЦ. Хоть бы иногда проверяли свои публикации))

    "Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции"

  • Итфат

    Итфат
    25 минут назад

    надо тоже запретить эти сборища. Вот где риск распространения то...

  • nerro

    nerro
    19 минут назад

    Тундра

    Забыли уточнить, что инструкция касается только Московской епархии, а не всей РПЦ. Хоть бы иногда проверяли свои публикации)) "Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции"



    а у нас прихожане так и будут целовать крест всем скопом?

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