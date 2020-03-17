РПЦ усилит санитарный контроль во время богослужений

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств с учетом развивающейся эпидемии коронавируса. Среди них отказ от целования креста, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

Настоятелям приходов и игуменам рекомендуется менять и освящать воду «для каждого отдельного случая», для миропомазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку с последующим сожжением. Среди общих рекомендаций: соблюдать меры гигиены, проветривать храмы, дезинфицировать мебель в храмах и иконы, доносить эти правила до прихожан. РПЦ также приостанавливает работу воскресных школ, приходских секций и кружков, пишут «Известия», со ссылкой на сайт Московского патриархата.

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Александр Авдеев