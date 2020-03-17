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Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.

Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Чат-бот выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней, предложением могут воспользоваться все пользователи, которые не имеют действующей подписки.

В свою очередь онлайн-кинотеатр Ivi сообщил на своей странице «ВКонтакте» о введении месячной подписки стоимостью 1 рубль для новых пользователей, акция продлится в течение месяца. Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа».

Сервис «КиноПоиск HD» также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент. Аналогичное решение сроком на месяц принял онлайн-сервис more.tv.

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#интернет #кино #коронавирус в Китае

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