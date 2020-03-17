Боксеры из Амурской области победили на соревнованиях в Биробиджане

Фото: instagram.com/amurminsport

Шесть медалей завоевали амурские боксеры в Биробиджане. На прошлой неделе там прошло первенство ДФО среди спортсменов 13-17 лет. На соревнования съехались две сотни спортсменов. От Приамурья участвовали 12 человек – это представители Благовещенска, Белогорска и Тынды.

Фортуна улыбнулась половине амурских ребят. Золото завоевали Савелий Лисунов и Матвей Литке. Оба спортсмена успешно провели по четыре поединка и выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Победа позволяет боксерам принять участие в первенстве России, которое пройдет в апреле в Анапе.

Серебряные медали привезли Даниил Виноходов (он также выполнил КМС) и Богдан Попов. Третьими в своих категориях стали Федор Шикунов и Даниил Марчук, сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области.