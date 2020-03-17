Два Белогорска – крымский и амурский – вновь связал телемост

Фото: администрация Белогорска

Два Белогорска, в Амурской области и в Крыму, сегодня связал телемост. Он был посвящен событиям «Крымской весны». Жители городов-побратимов, в том числе школьники и юнармейцы, смогли пообщаться по видеосвязи в Центре культурного развития 17 марта.

«Это уже пятый телемост, который объединил наши города через расстояния, – отметила председатель совета народных депутатов Белогорска Виктория Гратий. – Каждый из ребят рассказал о своих планах на летние каникулы, а также о предстоящей подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Во время телемоста участники вновь провели брейн-ринг. Вопросы друг другу готовили заранее.

«Старшеклассники амурского Белогорска подготовили для игры 16 вопросов. К примеру, “Почему к статуе “Родина-мать зовет!” ведут 200 ступеней?” или “Какой советский разведчик первым сообщил информацию о подготовке немецкого наступления на Курской дуге?”, – продолжила Виктория Гратий. – Играли до пяти очков. Та команда, которая первая правильно ответила на пять вопросов, и стала победителем. Честно говоря, время обсуждения ответов было очень волнительным. Сегодня победила команда амурского Белогорска со счетом 5:4. Но обе команды показали хорошие знания истории. Молодцы!».

После завершения интеллектуальной игры глава крымского Белогорска Станислав Крыжановский показал участникам памятный альбом, который ему вручил глава амурского Белогорска Станислав Мелюков во время подписания соглашения о побратимских отношениях между двумя городами в июне 2017 года. Тогда заключение побратимских отношений между двумя одноименными городами стало десятым случаем в мировой истории и первым, когда соглашение о побратимстве достигнуто на территории одного государства – России.

«Несмотря на шестичасовую разницу во времени и расстояние свыше 8 тысяч километров между двумя Белогорсками, я очень рад, что у нас одни взгляды на то, как должны развиваться наши города, – отметил Станислав Крыжановский. – Мы находимся далеко друг от друга, но могу с улыбкой сказать, что два Белогорска сегодня обняли Россию. Очень рад, что шесть лет назад наш Белогорск стал частью великой страны».