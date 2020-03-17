Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:43 1

Два Белогорска – крымский и амурский – вновь связал телемост

Два Белогорска – крымский и амурский – вновь связал телемост
Фото: администрация Белогорска

Два Белогорска, в Амурской области и в Крыму, сегодня связал телемост. Он был посвящен событиям «Крымской весны». Жители городов-побратимов, в том числе школьники и юнармейцы, смогли пообщаться по видеосвязи в Центре культурного развития 17 марта.

«Это уже пятый телемост, который объединил наши города через расстояния, – отметила председатель совета народных депутатов Белогорска Виктория Гратий. – Каждый из ребят рассказал о своих планах на летние каникулы, а также о предстоящей подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Во время телемоста участники вновь провели брейн-ринг. Вопросы друг другу готовили заранее.

«Старшеклассники амурского Белогорска подготовили для игры 16 вопросов. К примеру, “Почему к статуе “Родина-мать зовет!” ведут 200 ступеней?” или “Какой советский разведчик первым сообщил информацию о подготовке немецкого наступления на Курской дуге?”, – продолжила Виктория Гратий. – Играли до пяти очков. Та команда, которая первая правильно ответила на пять вопросов, и стала победителем. Честно говоря, время обсуждения ответов было очень волнительным. Сегодня победила команда амурского Белогорска со счетом 5:4. Но обе команды показали хорошие знания истории. Молодцы!».

После завершения интеллектуальной игры глава крымского Белогорска Станислав Крыжановский показал участникам памятный альбом, который ему вручил глава амурского Белогорска Станислав Мелюков во время подписания соглашения о побратимских отношениях между двумя городами в июне 2017 года. Тогда заключение побратимских отношений между двумя одноименными городами стало десятым случаем в мировой истории и первым, когда соглашение о побратимстве достигнуто на территории одного государства – России.

«Несмотря на шестичасовую разницу во времени и расстояние свыше 8 тысяч километров между двумя Белогорсками, я очень рад, что у нас одни взгляды на то, как должны развиваться наши города, – отметил Станислав Крыжановский. – Мы находимся далеко друг от друга, но могу с улыбкой сказать, что два Белогорска сегодня обняли Россию. Очень рад, что шесть лет назад наш Белогорск стал частью великой страны».

Просмотров всего: 51

#администрация Белогорска #Белогорск #технологии

распечатать


Происшествия 4

Найдены вандалы, разрушившие в Белогорске фотозону
Происшествия 3

Взятка привела в колонию следователя белогорской полиции и адвоката
Общество 5

В Белогорске объявили награду в 50 тысяч рублей за сведения о вандалах

Общество

Амурчане активнее других дальневосточников пользуются цифровыми услугами Почты России
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Натусик Жукова

    mm_Натусик Жукова
    1 час назад

    Хочеш бешеного СЕКСА на всю ночь! Открою секрет мужского величия как затащить и удовлетворить любую девушку да так что она будет просить еще и еще. Короче, реально крутая штука и всем советую попробовать хоть раз, поверь она будет довольна ---- https://shorturl.ca/eblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь