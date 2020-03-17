Найдены вандалы, разрушившие в Белогорске фотозону
Обновлено: 20:01
Полиция нашла вандалов, которые разрушили фотозону «Я люблю Белогорск» в Белогорске. Об этом в Инстаграме сообщил глава города Станислав Мелюков.
«Полиция нашла вандалов. Два подростка из села Томское Серышевского района. Помогла информация неравнодушных белогорцев. Подробности завтра», – уведомил мэр вечером 17 марта.
Ранее сообщалось, что Мелюков обещал 50 тысяч рублей за информацию о вандалах.
В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что установлены лица, которые могут быть причастны к этому происшествию.
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