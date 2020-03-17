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Найдены вандалы, разрушившие в Белогорске фотозону

Найдены вандалы, разрушившие в Белогорске фотозону

Обновлено: 20:01

Полиция нашла вандалов, которые разрушили фотозону «Я люблю Белогорск» в Белогорске. Об этом в Инстаграме сообщил глава города Станислав Мелюков.

«Полиция нашла вандалов. Два подростка из села Томское Серышевского района. Помогла информация неравнодушных белогорцев. Подробности завтра», – уведомил мэр вечером 17 марта.

Ранее сообщалось, что Мелюков обещал 50 тысяч рублей за информацию о вандалах.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что установлены лица, которые могут быть причастны к этому происшествию.

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#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Деньги полиции уплатили за поимку? Или вознаграждение сугубо физлицам предназначалось?

  • mm_Натусик Жукова

    mm_Натусик Жукова
    1 час назад

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  • V.M.

    V.M.
    39 минут назад

    про вознаграждение узнаем завтра.



    Подробности завтра», – уведомил мэр вечером 17 марта.



    Молодцы, белогорские полицейские.

  • DimonS

    DimonS
    8 минут назад

    "Кто отличился при проведении операции? Странный вопрос. Я, конечно, кто же еще?" (С)

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