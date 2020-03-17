Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в Благовещенске (фото, видео)

Фото: instagram.com/skaner28

Вечером 17 марта в социальных сетях появилась информация о жестком ДТП, которое произошло в Благовещенске. Судя по кадрам с места аварии, ее участниками стали как минимум, два легковых автомобиля.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев