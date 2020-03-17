Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в Благовещенске (фото, видео)
Вечером 17 марта в социальных сетях появилась информация о жестком ДТП, которое произошло в Благовещенске. Судя по кадрам с места аварии, ее участниками стали как минимум, два легковых автомобиля.
В соцсетях указано, что ДТП случилось на перекрестке улиц Чайковского и Амурской. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. Сообщение о нем поступило в дежурную часть в 18:40. В аварии есть пострадавшие.
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