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сегодня, 19:15 0

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в Благовещенске (фото, видео)

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в Благовещенске (фото, видео)
Фото: instagram.com/skaner28

Вечером 17 марта в социальных сетях появилась информация о жестком ДТП, которое произошло в Благовещенске. Судя по кадрам с места аварии, ее участниками стали как минимум, два легковых автомобиля.

В соцсетях указано, что ДТП случилось на перекрестке улиц Чайковского и Амурской. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. Сообщение о нем поступило в дежурную часть в 18:40. В аварии есть пострадавшие.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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