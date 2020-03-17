Глава Приамурья о коронавирусе: мы готовы к любому развитию ситуации

Губернатор Амурской области Василий Орлов отправился в командировку в Москву. В Инстаграме он сообщил, что принимает участие в заседании штаба по коронавирусу.

«У нас в регионе все спокойно. Но очень прошу соблюдать все меры предосторожности, которые озвучивают медики, ограничить посещение людных мест. Но на всякий случай мы готовы к любому развитию ситуации (дай бог не понадобится)», – написал Орлов.

Он перечислил: «Для оказания помощи людям с ОРВИ есть госпиталь на 130 коек; готовы к развертыванию еще 20 госпиталей и 23 обсерватора (пункты непрерывного наблюдения); предусмотрена возможность перепрофилирования стационаров на 350 коек; в достаточном количестве аппараты ИВЛ и прочее спецоборудование».

Василий Орлов подчеркнул, что Амурской области удалось избежать заноса инфекции из Китая и «теперь нужно удержать ситуацию». По его словам, многое зависит от ответственного поведения каждого человека.