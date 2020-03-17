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сегодня, 18:54 10

Глава Приамурья о коронавирусе: мы готовы к любому развитию ситуации

Глава Приамурья о коронавирусе: мы готовы к любому развитию ситуации
Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов отправился в командировку в Москву. В Инстаграме он сообщил, что принимает участие в заседании штаба по коронавирусу.

«У нас в регионе все спокойно. Но очень прошу соблюдать все меры предосторожности, которые озвучивают медики, ограничить посещение людных мест. Но на всякий случай мы готовы к любому развитию ситуации (дай бог не понадобится)», – написал Орлов.

Он перечислил: «Для оказания помощи людям с ОРВИ есть госпиталь на 130 коек; готовы к развертыванию еще 20 госпиталей и 23 обсерватора (пункты непрерывного наблюдения); предусмотрена возможность перепрофилирования стационаров на 350 коек; в достаточном количестве аппараты ИВЛ и прочее спецоборудование».

Василий Орлов подчеркнул, что Амурской области удалось избежать заноса инфекции из Китая и «теперь нужно удержать ситуацию». По его словам, многое зависит от ответственного поведения каждого человека.

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#губернатор #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Работник ЖКХ

    Работник ЖКХ
    2 часа назад

    А масок медицинских нет ни в одной из аптек. так мы готовы....

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Ха

    вместо того, чтоб ьыть в грроде (штаб можно и повидеосвязи провести, щас накашляют там друг на друга), губернатор поехал в зону заражения. Очень эффективно.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    (COVID-19) - стабилизация популяции )))

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Про аппараты ИВЛ особенно. насчет достаточного количества (для кого достаточного?)

  • raznos

    raznos
    1 час назад

    Готовы ко всему, только медицинских масок в аптеках города нет. Будь готов!

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Сегодня с пачкой рецептов обошла три государственные аптеки, моих лекарств нет,а какие есть, у рецепта истекли сроки, нужно идти за новым (стоять в чихающей толпе в очкреди на прием).

    Зато предложили взамен таблетки пустырника, таблетки корвалола и травные сборы.

    Масок нет, марли нет,оксолинки нет и спирта тоже нет.

  • Ксения Г

    Ксения Г
    1 час назад

    Да,пожалуйста,масками народ обеспечьте. А то смешно читать,соблюдайте меры предосторожности.

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    паникёры какие то ..

    ещё и спиртягу в аптеках ищут ...

    в цирк ... а потом к стенке ...

    нужны маски - в снабсбыт за респираторами обращались?

  • mm_Натусик Жукова

    mm_Натусик Жукова
    1 час назад

    Хочеш бешеного СЕКСА на всю ночь! Открою секрет мужского величия как затащить и удовлетворить любую девушку да так что она будет просить еще и еще. Короче, реально крутая штука и всем советую попробовать хоть раз, поверь она будет довольна ---- https://shorturl.ca/eblog

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    MadNigra

    паникёры какие то ..

    ещё и спиртягу в аптеках ищут ...

    в цирк ... а потом к стенке ...

    нужны маски - в снабсбыт за респираторами обращались?



    В Зее нет снабсбыта)

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