В Приамурье из-за коронавируса отменены международные и межрегиональные соревнования

Для предупреждения распространения коронавируса министерство по физической культуре и спорту Амурской области приняло решение ограничить проведение спортивных и физкультурных мероприятий в регионе. Соответствующие указания были получены от Минспорта России.

Полностью отменяются мероприятия, в которых было запланировано участие иностранных спортсменов и гостей из других регионов страны. Выезжать за пределы Приамурья амурские атлеты также временно не смогут. Решено перенести до особого распоряжения массовые физкультурные мероприятия.

Что касается муниципальных и региональных соревнований, то рекомендовано ограничить количество участников – в один соревновательный день их число не должно превышать 50 человек. С обязательным прохождением медицинских фильтров, использованием бактерицидных облучателей и усилением мер по дезинфекции после каждого дня соревнований.

Соответствующий документ, ограничивающий спортивные мероприятия, уже подписан министром спорта области и направлен в муниципалитеты региона, сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области.