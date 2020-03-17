В Приамурье завершено 75 % работ по подготовке населенных пунктов к сезону пожаров

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Глава Амурской области Василий Орлов провел заседание правительства региона. О ходе подготовки населенных пунктов к весеннему пожароопасному сезону доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

По его словам, подготовка продолжается. Работы проведены на 9 427 участках, что составляет 75,1 % от всех запланированных мероприятий. В рамках работы обновлено 2 608 километров противопожарных полос вокруг населенных пунктов (89,6 %), окошено 7 286 участков из 8 564 запланированных на площади 4 203,3 гектара (86,3 %), ликвидировано 227 несанкционированных свалок (91,5 %) и 129 бесхозных строений (86 %).

В настоящее время работы завершены в Тынде и Тындинском районе, близятся к окончанию в Благовещенске, Белогорске, Зее, Прогрессе, Октябрьском, Зейском и Серышевском районах.

Для контроля за организацией работы по приведению территорий населенных пунктов в пожаробезопасное состояние разработан график проведения проверок, в соответствии с которым межведомственными группами проводятся рейды. Работа по очистке населенных пунктов продолжается и находится на постоянном контроле министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области.

«Я вновь обращаю внимание глав городов и районов на то, что пожароопасный сезон уже близко, необходимо ответственно подойти к выполнению всех мероприятий, использовать оставшееся время максимально продуктивно. Все меры, которые помогут оградить наши населенные пункты от природных пожаров, должны быть приняты в установленные сроки», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.