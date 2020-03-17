В Приамурье директор заповедника завел волкособа – гибрид собаки и волка (видео)

У директора Норского заповедника появился необычный друг – чехословацкий влчак – помесь карпатского волка и немецкой овчарки. По стране были десятки желающих заполучить животное, но досталось оно именно Тимофею Мудраку. Влчака назвали Вук.

«Я давно себе хотел такую "серьезную" собаку. Но собакой ее и не назовешь. След волчий, гавкать не умеет, зато воет, особенно делать это любит под классическую музыку. Ест только мясо. От волка Вук взял выносливость – взрослые особи могут пробежать без отдыха 100 километров, от овчарки – хорошую обучаемость и способность к дрессировке. Недаром эту породу собак вывели специально для поисковых, спасательных работ и охраны», – рассказал директор заповедника Тимофей Мудрак.⠀

У Вука хорошая родословная: отец из Германии, мать из Чехии. Родился щенок в московском питомнике «Малаховский волкодав», где выводят эту породу собак. Среди десятков желающих по всей России, питомник отдал предпочтение именно Тимофею Николаевичу – чтобы волкособ жил в тайге, на просторе.

«Первое время мы с ним не могли поладить. Кусал меня, не воспринимал команды, сразу же порвал в доме обои, а в первую ночь даже съел бетонный угол. Но подход к такому непростому животному я нашел. Он хоть и поддается дрессировке, но своенравный, борется за лидерство, поэтому мне нужно постоянно доказывать, что я вожак в нашей стае», – поделился директор Норского заповедника.

Он уже начал дрессировать Вука. В будущем планирует брать с собой в рейды по заповеднику. Волкособ будет охранять и технику, и самого хозяина, сообщает пресс-служба заповедника.

«Вук мне уже как друг, надежный, верный и преданный. Конечно, он требует много внимания, но это того стоит», – уверен его владелец.



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