Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:55 0

В Приамурье директор заповедника завел волкособа – гибрид собаки и волка (видео)

В Приамурье директор заповедника завел волкособа – гибрид собаки и волка (видео)
Фото: instagram.com/zapovednik_norskiy

У директора Норского заповедника появился необычный друг – чехословацкий влчак – помесь карпатского волка и немецкой овчарки. По стране были десятки желающих заполучить животное, но досталось оно именно Тимофею Мудраку. Влчака назвали Вук.

«Я давно себе хотел такую "серьезную" собаку. Но собакой ее и не назовешь. След волчий, гавкать не умеет, зато воет, особенно делать это любит под классическую музыку. Ест только мясо. От волка Вук взял выносливость – взрослые особи могут пробежать без отдыха 100 километров, от овчарки – хорошую обучаемость и способность к дрессировке. Недаром эту породу собак вывели специально для поисковых, спасательных работ и охраны», – рассказал директор заповедника Тимофей Мудрак.⠀

У Вука хорошая родословная: отец из Германии, мать из Чехии. Родился щенок в московском питомнике «Малаховский волкодав», где выводят эту породу собак. Среди десятков желающих по всей России, питомник отдал предпочтение именно Тимофею Николаевичу – чтобы волкособ жил в тайге, на просторе.

«Первое время мы с ним не могли поладить. Кусал меня, не воспринимал команды, сразу же порвал в доме обои, а в первую ночь даже съел бетонный угол. Но подход к такому непростому животному я нашел. Он хоть и поддается дрессировке, но своенравный, борется за лидерство, поэтому мне нужно постоянно доказывать, что я вожак в нашей стае», – поделился директор Норского заповедника.

Он уже начал дрессировать Вука. В будущем планирует брать с собой в рейды по заповеднику. Волкособ будет охранять и технику, и самого хозяина, сообщает пресс-служба заповедника.

«Вук мне уже как друг, надежный, верный и преданный. Конечно, он требует много внимания, но это того стоит», – уверен его владелец.

.

Просмотров всего: 491

#животные #природа

распечатать


Общество 3

В Амурской области пойман первый клещ – сезон их активности начался раньше
Общество

В Приамурье начали возвращаться дальневосточные аисты
Общество

Видео встречи людей с тигром в Серышевском районе на самом деле снято в Приморье
Происшествия 96

«Я не смогла их остановить»: благовещенка рассказала о жестоком убийстве собаки (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь