В центральном районе Шимановска приостановили теплоснабжение

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Жители центральной части Шимановска заметили, что снизилась температура батарей в квартирах. Это связано с поломкой оборудования.

«В настоящее время силами дежурной бригады ЗАО "Холдинг" ведется работа по устранению неисправности сетевого насоса 1Д1250, который расположен на улице Заводской. Неисправность возникла из-за выработки подшипников насоса. По этой причине в центральном районе города теплоснабжение приостановлено. Ориентировочное время устранения – 19:00», – рассказал заместитель главы администрации Шимановска по вопросам ЖКХ Алексей Сурель. Его цитирует сайт городских властей.