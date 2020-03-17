Жена китайца, который одним из первых в России перенес коронавирус, работает в Амурской области

Супруга гражданина Китая Вань Юньбиня, который одним из первых в России перенес коронавирус и проходил лечение в инфекционной больнице в Чите, рассказала, чем занимается семья после выписки из стационара. Также она перечислила, какие рекомендации получил ее муж после заболевания.

«У нас все хорошо, муж и дочка сейчас в Чите, я по работе нахожусь в Амурской области. Конечно, мы следим за ситуацией с распространением заболевания в России и по всему миру. Стараемся внимательнее относиться к своему здоровью и не посещать общественные места. Мы первыми столкнулись с новой инфекцией, в условии изоляции выполняли все рекомендации врачей и теперь можем поделиться опытом с земляками. Главное – соблюдать все меры профилактики, а еще не паниковать, психологически поддерживать родных и друзей, если у них обнаружатся признаки заболевания. Если будет положительный настрой, это станет залогом выздоровления», – поделилась она.

Она добавила, что у мужа тоже есть несколько рекомендаций: хорошо отдыхать, что, по его мнению, самое главное, сохранять положительный настрой, в людных местах – носить маски, а дома выполнять простые упражнения: чаще проветривать помещение, не курить и не пить алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус и проходил лечение в краевой клинической инфекционной больнице в Чите, выписан 12 февраля. Результаты анализов дважды подтвердили отсутствие инфекции в его организме. При выписке мужчина поблагодарил сотрудников больницы.

«Мужчина получил необходимое комплексное лечение согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. Жена и дочь Вань Юньбиня находились под наблюдением врачей как контактные до пятницы, 14 февраля, затем были отпущены домой. У них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат», – рассказал главный врач инфекционной больницы Сергей Юрчук.

По данным на 17 марта, новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Забайкальском крае не выявлено.