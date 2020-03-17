Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:57 1

Взятка привела в колонию следователя белогорской полиции и адвоката

Взятка привела в колонию следователя белогорской полиции и адвоката
Фото: архив Амур.инфо

Белогорский суд вынес приговор в отношении следователя следственного отдела МО МВД России «Белогорский» и адвоката центральной коллегии адвокатов Амурской области. Зимой прошлого года они попались на взятке в 100 тысяч рублей. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Преступление произошло вечером 19 февраля 2019 года в Белогорске. Адвокат, действуя в интересах жительницы города, передала взятку в размере 100 тысяч рублей следователю следственного отдела МО МВД России «Белогорский». За эти деньги полицейскому предложили отказать в возбуждении уголовного дела в отношении водителя, который сбил пешехода.

Следователя и адвоката с поличным задержали сотрудники амурского УФСБ. Следователь до суда находилась под стражей, адвоката опустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователя признали виновной в получении взятки. Ее наказали 5 годами колонии общего режима. Также амурчанка лишилась звания капитана юстиции и обязана выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Адвоката суд признал виновной по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 2 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ. Ее приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочено до исполнения ее малолетнему ребенку 14 лет. Кроме того, адвокат должна заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, пишет Tvs-media.ru.

Просмотров всего: 448

#Белогорск #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В центральном районе Шимановска приостановили теплоснабжение
В России и мире

Пенсионерка из Омска скалкой убила кавалера
Происшествия 1

В Белогорском районе вскрылось мошенничество с почтовыми посылками
Общество 3

В Белогорске объявили награду в 50 тысяч рублей за сведения о вандалах

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Крутые коррупционеры,-посадили за то, что мало дали! Вон зам таможни в Москве-18 тонн! золота, миллиарды в валюте, наверно лет на 5-7 загремит(условно)..

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь