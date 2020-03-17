Взятка привела в колонию следователя белогорской полиции и адвоката

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Белогорский суд вынес приговор в отношении следователя следственного отдела МО МВД России «Белогорский» и адвоката центральной коллегии адвокатов Амурской области. Зимой прошлого года они попались на взятке в 100 тысяч рублей. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Преступление произошло вечером 19 февраля 2019 года в Белогорске. Адвокат, действуя в интересах жительницы города, передала взятку в размере 100 тысяч рублей следователю следственного отдела МО МВД России «Белогорский». За эти деньги полицейскому предложили отказать в возбуждении уголовного дела в отношении водителя, который сбил пешехода.

Следователя и адвоката с поличным задержали сотрудники амурского УФСБ. Следователь до суда находилась под стражей, адвоката опустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователя признали виновной в получении взятки. Ее наказали 5 годами колонии общего режима. Также амурчанка лишилась звания капитана юстиции и обязана выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Адвоката суд признал виновной по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 2 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ. Ее приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочено до исполнения ее малолетнему ребенку 14 лет. Кроме того, адвокат должна заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, пишет Tvs-media.ru.