В Свободном летом начнется масштабная модернизация улично-дорожной сети

Фото: Антон Алатко

В 2020 году в Свободном планируется ремонт, модернизация и строительство улично-дорожной сети. Планы озвучило управление по ЖКХ и благоустройству города.

При их формировании в обязательном порядке учитываются​ предписания органов ГИБДД, мнения руководителей учреждений образования и​ здравоохранения,​ общественности города, а также​ плановые работы по реконструкции и замене инженерных коммуникаций в рамках​ «Долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города».

​В 2020 году выделена​ субсидия​ областного бюджета на​ асфальтирование:

улицы С. Лазо от улицы Серова до ул. Комарова; улицы 50-летия Октября от улицы 40-летия Октября до улицы Управленческой; за счёт средств​ города ​будут выполнены работы по ремонту​ ​дорог, протяжённостью 9 224,4 метра. Общая протяженность ремонтируемых тротуаров – 4 987,6 метра; ​запланировано асфальтирование дорог, устройство тротуаров, ливневой канализации – дорог, в том числе: улица Ленина (от М-Чесноковской до Малиновского, от Шевченко до Управленческой);​ улица Хабаровская, Советская от Лермонтова до Шатковского (район школы № 8); улица Дзержинского от Ленина до Комсомольской (детский сад № 10);​ улица Серова от улицы Новый быт до Лазо; улица Матросова от Октябрьской до Серова (район школы № 192); улица Карла Маркса от Подгорной до Мухина (детский сад № 9 и городская поликлиника), улица Постышева – от 50-летия Октября до Шатковского (школа-интернат № 4), улица Подгорная – от М-Чесноковской до Чехова; тротуары по улице Бузулинское шоссе, улица Ленина (от Советской до Малиновского (школа № 8), 50-летия Октября (завершение работ от Вокзальной до Дзержинского); объездная грунтовая дорога по улице Лесной.

Будут продолжены работы по восстановлению дорожного полотна за счёт средств компенсации по возмещению затрат, связанных с перевозкой грузов при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири» на основании заключенного соглашения в 2016 году по 2020 год.

В перечень дорог по соглашению с газовиками включены участки улиц Лазо, Серова, Октябрьской, Ваурповского шоссе, ​переулков Кирпичный, Юбилейный, улицы в поселке Дубовка.

В 2020 году в планах устройство новых и замена старых светофорных объектов​ с пешеходными переходами. Всего на территории города​ насчитывается 18 светофорных объектов. За счёт средств областного бюджета будет установлен светофор на перекрёстке улиц Лазо – Серова, за счёт средств местного бюджета – 7 объектов по улицам 50-летия Октября, Ленина, Октябрьской, Деповской.​

В настоящее время разработана и утверждена сметная документация, имеются лимиты финансирования в размере 12,8 миллиона рублей​ и в марте​ будут проведены торги.

Также планируется установить пешеходные светофоры в районе школы № 6 по улице Комарова и на перекрёстке улицы Октябрьской и переулка Театрального (сметная документация имеется).

Остальные запланированные светофоры будут заменены и смонтированы сразу после завершения работ по реконструкции​ инженерных коммуникаций. Это улицы Ленина – 40-летия Октября, Подгорная – Инженерная, Подгорная – Карла Маркса (сметная документация имеется).

В 2020 году планируется продолжение восстановление​ уличного освещения, общей протяжённостью 11 километров.​ ​

Планируется осветить улицы:

в микрорайоне Ударный – улица Станиславского, 15-летия Октября, Матросова; в Северном микрорайоне – улица Малиновского; центральная часть города – улица Сухой овраг (до больницы), улица Парниковая, Локомобильная; поселок Суражевка – улица Екимова, Серышева; Залинейная часть – улица Луговая (до больницы), Чубаровых.

В текущем году планируются замена и монтаж 42 автобусных павильонов (выполнено – 4), замена и установка 4480 дорожных знаков, дорожная разметка площадью 20,8 тысячи квадратных метров, проведение ямочного ремонта в летний период ​площадью не менее 3 тысячи квадратных метров. В городском бюджете на эти цели выделено 77,2 миллиона рублей, пишут «Зейские огни».