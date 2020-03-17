В Свободном летом начнется масштабная модернизация улично-дорожной сети
В 2020 году в Свободном планируется ремонт, модернизация и строительство улично-дорожной сети. Планы озвучило управление по ЖКХ и благоустройству города.
При их формировании в обязательном порядке учитываются предписания органов ГИБДД, мнения руководителей учреждений образования и здравоохранения, общественности города, а также плановые работы по реконструкции и замене инженерных коммуникаций в рамках «Долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города».
В 2020 году выделена субсидия областного бюджета на асфальтирование:
- улицы С. Лазо от улицы Серова до ул. Комарова;
- улицы 50-летия Октября от улицы 40-летия Октября до улицы Управленческой;
- за счёт средств города будут выполнены работы по ремонту дорог, протяжённостью 9 224,4 метра. Общая протяженность ремонтируемых тротуаров – 4 987,6 метра;
- запланировано асфальтирование дорог, устройство тротуаров, ливневой канализации – дорог, в том числе:
- улица Ленина (от М-Чесноковской до Малиновского, от Шевченко до Управленческой);
- улица Хабаровская, Советская от Лермонтова до Шатковского (район школы № 8);
- улица Дзержинского от Ленина до Комсомольской (детский сад № 10);
- улица Серова от улицы Новый быт до Лазо;
- улица Матросова от Октябрьской до Серова (район школы № 192);
- улица Карла Маркса от Подгорной до Мухина (детский сад № 9 и городская поликлиника),
- улица Постышева – от 50-летия Октября до Шатковского (школа-интернат № 4),
- улица Подгорная – от М-Чесноковской до Чехова;
- тротуары по улице Бузулинское шоссе, улица Ленина (от Советской до Малиновского (школа № 8), 50-летия Октября (завершение работ от Вокзальной до Дзержинского);
- объездная грунтовая дорога по улице Лесной.
Будут продолжены работы по восстановлению дорожного полотна за счёт средств компенсации по возмещению затрат, связанных с перевозкой грузов при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири» на основании заключенного соглашения в 2016 году по 2020 год.
В перечень дорог по соглашению с газовиками включены участки улиц Лазо, Серова, Октябрьской, Ваурповского шоссе, переулков Кирпичный, Юбилейный, улицы в поселке Дубовка.
В 2020 году в планах устройство новых и замена старых светофорных объектов с пешеходными переходами. Всего на территории города насчитывается 18 светофорных объектов. За счёт средств областного бюджета будет установлен светофор на перекрёстке улиц Лазо – Серова, за счёт средств местного бюджета – 7 объектов по улицам 50-летия Октября, Ленина, Октябрьской, Деповской.
В настоящее время разработана и утверждена сметная документация, имеются лимиты финансирования в размере 12,8 миллиона рублей и в марте будут проведены торги.
Также планируется установить пешеходные светофоры в районе школы № 6 по улице Комарова и на перекрёстке улицы Октябрьской и переулка Театрального (сметная документация имеется).
Остальные запланированные светофоры будут заменены и смонтированы сразу после завершения работ по реконструкции инженерных коммуникаций. Это улицы Ленина – 40-летия Октября, Подгорная – Инженерная, Подгорная – Карла Маркса (сметная документация имеется).
В 2020 году планируется продолжение восстановление уличного освещения, общей протяжённостью 11 километров.
Планируется осветить улицы:
- в микрорайоне Ударный – улица Станиславского, 15-летия Октября, Матросова;
- в Северном микрорайоне – улица Малиновского;
- центральная часть города – улица Сухой овраг (до больницы), улица Парниковая, Локомобильная;
- поселок Суражевка – улица Екимова, Серышева;
- Залинейная часть – улица Луговая (до больницы), Чубаровых.
В текущем году планируются замена и монтаж 42 автобусных павильонов (выполнено – 4), замена и установка 4480 дорожных знаков, дорожная разметка площадью 20,8 тысячи квадратных метров, проведение ямочного ремонта в летний период площадью не менее 3 тысячи квадратных метров. В городском бюджете на эти цели выделено 77,2 миллиона рублей, пишут «Зейские огни».
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