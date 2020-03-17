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сегодня, 16:26 15

Группа RASA: «Мы поем свои песни в Кремле, а в Благовещенске в них что-то нашли»

Группа RASA: «Мы поем свои песни в Кремле, а в Благовещенске в них что-то нашли»

Солисты группы RASA, муж и жена Виктор Поплеев и Дарья Шейко, перед концертом в областном центре дали интервью программе «Простые вопросы». Артисты рассказали, что в Благовещенске они впервые столкнулись с ситуацией, когда перед выступлением им пришлось переписывать бэк-вокал и переделывать некоторые песни под детскую аудиторию.

Как сообщало Амур.инфо, благовещенские общественники возмутились, почему на афишах группы стоит возрастной ценз «6+», тогда как в некоторых песнях скрыта пропаганда запрещенных веществ и асоциального поведения.

«Конечно, нам не очень приятно это лишнее внимание к нам. С другой стороны общественников можно понять, потому что очень много детей захотело прийти на наш концерт, хотя раньше такого не было. Вообще, мы не ставили себе цель собрать детей. Дети – не наша целевая аудитория. До этого мы выступали по клубам. Наша аудитория – это молодежь 16+. Просто так сложилось, что дети нас полюбили и приходят на концерты. Мы рады их, конечно, видеть», – говорит Дарья.

По словам солистов, опасения общественников были напрасны, так как группа изначально не собиралась исполнять песни, которые могут быть восприняты неоднозначно. При этом сами артисты опровергают заявления о том, что в песнях пропагандируются наркотики.

«Неприятно, что про нас так думают, потому что мы занимаемся спортом, не пьем и не курим, мы ведем здоровый образ жизни, мы стремимся завести детей», – добавляет Виктор. – На будущее мы просто заранее будем обсуждать возрастной ценз концерта. Потому что мы не хотим ничего менять – мы написали песни, они ротируются на радио, мы поем их в Кремле, нас показывают по федеральному телевидению с этими песнями, и вдруг в Благовещенске кто-то что-то в них нашел», – добавляет Виктор.

Как семейный дуэт работает вместе, кто сочиняет музыку, а кто стихи, и не мешают ли личные отношения творчеству, об этом в видео.

Просмотров всего: 996

#концерты #Простые вопросы

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Что то гопников понесло.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Если 6+,- наверное внукам Путина поют в Кремле....

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Путин сирота

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Пареньку выдали цепь от унитаза, а девушке костюм БДСМ)))

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    2 часа назад

    Здесь не какой-то кремль ,а город на Амуре БЛАГОВЕЩЕНСК

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    О боже, напугали, да не приезжайте, люди лучше в театр пусть сходят, чем на ваше "искусство".

  • Z

    Z
    1 час назад

    я не понимаю - или они настолько тупы, или нас за тупых держат...

    в кремле они концерты дают с рейтингом 16+

    "Вообще, мы не ставили себе цель собрать детей. Дети – не наша целевая аудитория" ага... точно.

    мы спортсмены, не употребляем. зачем тогда в текстах эти витаминки, таблетки, скорости, хапки?

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    Хм ... на Венский оркестр люди не ходят, RASA им не нравится ... зато пыжатся, пытаясь из себя критиков строя.

    Смешные, ага.

    Бегом на концерт Лолиты .. большего и не достойны.

  • Z

    Z
    1 час назад

    это шляпа, а не интервью... Макс их только разве что не расцеловал.

    амуринфо, пробивайте дно дальше.

  • Z

    Z
    1 час назад

    что за тупость - претензия была только к возрастному рейтингу. пусть поют, что угодно. у шнура сомневаюсь, что рейтинг 6+ разве нет?

    в кучу люди, кони... в хабаровске накануне концерт был 16+, в москве 16+, в иркутске 16+... а тут лохи в благовещенске - пусть будет 6+

  • 28Unknown

    28Unknown
    1 час назад

    Какой Кремль, кто тебя туда пустит с тупыми текстами и убогим внешним видом ?!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    MadNigra

    Хм ... на Венский оркестр люди не ходят



    На филармонический или симфонический Венский? Уточните пожалуйста)

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Это какой-то прикол - везде вставлять что они муж и жена? Недостаточно того, что они просто солисты некой группы?

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    28Unknown за деньги пустят

  • retrogr

    retrogr
    18 минут назад

    в кремле 60+ рейтинги )) там низя про навального немцова и рейдерский захват престола

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