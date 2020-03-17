Группа RASA: «Мы поем свои песни в Кремле, а в Благовещенске в них что-то нашли»

Солисты группы RASA, муж и жена Виктор Поплеев и Дарья Шейко, перед концертом в областном центре дали интервью программе «Простые вопросы». Артисты рассказали, что в Благовещенске они впервые столкнулись с ситуацией, когда перед выступлением им пришлось переписывать бэк-вокал и переделывать некоторые песни под детскую аудиторию.

Как сообщало Амур.инфо, благовещенские общественники возмутились, почему на афишах группы стоит возрастной ценз «6+», тогда как в некоторых песнях скрыта пропаганда запрещенных веществ и асоциального поведения.

«Конечно, нам не очень приятно это лишнее внимание к нам. С другой стороны общественников можно понять, потому что очень много детей захотело прийти на наш концерт, хотя раньше такого не было. Вообще, мы не ставили себе цель собрать детей. Дети – не наша целевая аудитория. До этого мы выступали по клубам. Наша аудитория – это молодежь 16+. Просто так сложилось, что дети нас полюбили и приходят на концерты. Мы рады их, конечно, видеть», – говорит Дарья.

По словам солистов, опасения общественников были напрасны, так как группа изначально не собиралась исполнять песни, которые могут быть восприняты неоднозначно. При этом сами артисты опровергают заявления о том, что в песнях пропагандируются наркотики.

«Неприятно, что про нас так думают, потому что мы занимаемся спортом, не пьем и не курим, мы ведем здоровый образ жизни, мы стремимся завести детей», – добавляет Виктор. – На будущее мы просто заранее будем обсуждать возрастной ценз концерта. Потому что мы не хотим ничего менять – мы написали песни, они ротируются на радио, мы поем их в Кремле, нас показывают по федеральному телевидению с этими песнями, и вдруг в Благовещенске кто-то что-то в них нашел», – добавляет Виктор.

Как семейный дуэт работает вместе, кто сочиняет музыку, а кто стихи, и не мешают ли личные отношения творчеству, об этом в видео.