Тест на коронавирус: Амур.инфо выяснило, что делать человеку с подозрением на инфекцию

Позднее появилась информация, что в других регионах Дальнего Востока ситуация схожая с амурской – самостоятельно пройти исследование невозможно.

Анамнез проблемы, которую описывали амурчане, примерно одинаковый: «Куда мне обращаться, если выяснилось, что я контактировал с заболевшим и теперь у меня появились симптомы заболевания?». Амур.инфо выяснило, могут ли отказать врачи в диагностике пациенту по самообращению и каков алгоритм действий человека, подозревающего у себя инфекцию.

Как оказалось, диагностика с использованием тест-системы на коронавирус не входит в перечень услуг страховой медицины. Отдельного тарифа на оплату этих анализов в страховой компании не существует. Как пояснили в Амурском филиале СОГАЗ-Мед, схема оплаты может быть похожа на процедуру вакцинации: осмотр перед прививкой – это полномочия страховой компании, а саму вакцину покупают за счет бюджетных средств или самостоятельно. Если же человеку не повезет и он заболеет, лечить его будут на общих основаниях.

«Лечение коронавируса проходит, как вирусное заболевание, – пояснила директор страховой организации Елена Дьячкова. – У нас прописан тариф на лечение вирусных инфекций на амбулаторном этапе, а при средней степени тяжести и при осложнениях, лечение проходит в стационаре, в инфекционном отделении – это все входит в систему ОМС. Диагностика отдельно не тарифицирована. Но она может входить в состав тарифа по заболеванию, так как он не расписан, на что конкретно идут средства. А тариф на диагностику коронавируса вы сейчас не найдете ни в одном нормативном документе».

Амур.инфо обратилось с официальным запросом в министерство здравоохранения Амурской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Пока минздрав готовит ответ, редакция вышла на управление Росздравнадзора по Амурской области. В контролирующем органе отметили, что ведомство мониторит ситуацию по медицинским маскам и наличию противовирусных препаратов. По вопросу тестов на коронавирус журналистам порекомендовали обратиться в министерство здравоохранения или в Роспотребнадзор. Для официального комментария также попросили отправить официальный запрос.

В амурском управлении Роспотребнадзора официальной бумаги не потребовали и рассказали примерный алгоритм действий для человека, который подозревает у себя новую инфекцию.

«Если у вас есть подозрения и появились симптомы заболевания, нужно по возможности оградить себя от общения с другими членами семьи и вызвать участкового врача на дом, – рассказала помощник руководителя амурского управления Роспотребнадзора Наталья Саблук. – Объясняете доктору, что вы контактировали, допустим, с неким Ивановым, который недавно прилетел из Италии и который почему-то пришел к вам в гости. Сегодня все граждане, приезжающие из стран Западной Европы, находятся под наблюдением, в том числе и в Благовещенске. Если они прилетают в Шереметьево или в Хабаровск, то нам сообщают информацию о прилетевшем со всеми реквизитами и адресами. И наши медики уже берут их под медицинское наблюдение».

В Роспотребнадзоре заверили, что тест-системы на коронавирус имеются в достаточном количестве. Они находятся в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». В частных лабораториях таких тестов нет.

В нескольких частных медицинских диагностических центрах Амур.инфо сообщили, что тестов на коронавирус не делают. Такая возможность рассматривается, но пока только в московских клиниках.

«Тест-системы используют только по показаниям, – пояснила Наталья Саблук. – Зачем исследовать здорового человека на тест-систему? Они есть в Благовещенске, и, если будет необходимость доставить в другие районы, все доставят в течение дня. Чтобы не заболеть коронавирусом, не нужно никакой паники. Нужно бережное отношение к здоровью и окружающим, мыть руки почаще. А если у вас есть признаки инфекционного заболевания, следует оставаться дома и не заражать коллег на работе».

Как сообщало Амур.инфо, в «Центре гигиены и эпидемиологии в Амурской области» по состоянию на 16 марта обследовано 585 человек. Больных коронавирусной инфекцией (COVID-19) не зарегистрировано.

Также в Роспостребнадзоре подчеркнули, что действует телефон горячей линии минздрава: 42-05-24. Возможно, этот телефон при необходимости переведут на единый номер 112. Но сейчас и по этому, обычному номеру может получить все консультации любой человек.

Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что необходимо создать условия, чтобы тест на заболевание смог пройти любой желающий: «Мы исходим из того, что в этих лабораториях будет осуществляться тестирование желающих лиц, которые хотят установить отсутствие или наличие диагноза, но они не должны иметь признаков простудных заболеваний и являться контактными с больными новой коронавирусной инфекцией. Мы хотим, чтобы наши граждане получили возможность такого тестирования, чтобы успокоить себя и своих близких, что у них отсутствует такое заболевание».

Видео с заседания разместил инстаграм-паблик @lifenews_ru.

Также Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент в России зафиксированы 93 случая заражения коронавирусом. 86 человек заболели за границей, еще семеро – уже в РФ. Около 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением. Все они здоровы. Оперативная информация о распространении инфекции в стране будет публиковаться на сайте стопкоронавирус.рф