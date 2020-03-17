Александр Федорчук: в планах на центральный рынок учтем интересы всех причастных

Фото: Амур.инфо

В администрации Благовещенска информацию о том, что победителем признано ООО «Фауст», подтвердили. За центральный рынок боролись 3 участника. В течение 5 рабочих дней, начиная с 16 марта, с победителем будет подписан соответствующий договор.

Всего бизнесмен должен отдать за покупку более 200 миллионов. Сам объект продан почти за 166,8 миллиона рублей. За земельный участок новому владельцу полагается выплатить еще около 50 миллионов. С вычетом НДС из цены за постройки в городскую казну должна поступить общая сумма в размере 189 миллионов 354 тысячи рублей. Деньги в бюджет Благовещенска должны быть зачислены в течение 10 дней после заключения договора.

Будущий владелец центрального рынка сказал, что аукцион был конкурентным, и назвал его «настоящим соревнованием». Он добавил, что деньги, вырученные мэрией от продажи, – крупнейшая сумма, которую городские власти привлекали в бюджет от аукциона. Говорить о планах на покупку Федорчук пока отказался.

«Считаю этот вопрос преждевременным. Во-первых, только состоялся аукцион. Оформление сделки пройдет в течение 15 дней, и после этого можно будет говорить о планах. Они только формируются. Будет обозначено время – примерно 2 месяца, – когда мы будем эти планы конкретизировать для самих себя. Нам необходимо выяснить дополнительную информацию. В частности, мы получим полную документацию по этому объекту, в том числе количество заключенных договоров, обязательств по этому объекту. После этого, до 1 июня, мы свои планы озвучим. Могу сказать только одно – эти планы будут учитывать интересы всех причастных к этому месту сторон», – поделился Федорчук.

Как писало Амур.инфо, администрация Благовещенска выставляла на продажу сразу несколько объектов центрального рынка. Это само здание рынка, расположенное на улице Красноармейской, 145/1, площадью 3 772,6 квадратных метра; административное здание площадью 485,1 квадратных метра; пристройка по Красноармейской, 145/5, площадью 142 квадрата; еще одна пристройка по адресу: Красноармейская, 145/3, площадью 229,4 квадратных метра. Общая площадь земельного участка – 8 213 квадратных метров. Его можно использовать под размещение объектов розничной торговли.