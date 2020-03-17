Снег с плюсом: прогноз погоды в Амурской области на 18 марта

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18 марта ночью в большинстве районов Амурской области пройдёт небольшой или умеренный снег. Восточный, юго-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду.

Температура по северу составит минус 9...14, местами – до минус 20, по югу будет минус 6...11. Днем ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер с северо-востока, севера будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по северу составит минус 2 – плюс 3, по югу – 0...5 со знаком плюс.

В Благовещенске ночью возможен слабый снег. Скорость юго-восточного составит 3-8 метров в секунду. Температура опустится до минус 6...8. Днем переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер с северо-запада разгонится до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 3...5, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.