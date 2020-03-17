В Свободном водолазы проведут чистку скважин

В Свободном в трех шахтных колодцах проведут подводно-технические работы с привлечением водолазов. 17 марта подведут итоги аукциона по чистке скважин, в рамках которого техническим заданием предусмотрено привлечение этих узких специалистов.

Подрядной организации предстоит очистить тоннельные коллекторы скважин, одна из которых расположена на улице Кривой,1, и еще две – в переулке Дорожном, 5.

«В итоге улучшение качества и объемов водопроводной воды почувствуют жители микрорайонов Суражевка, ВРЗ и Михайло-Чесноковского. В микрорайоне Северном и центре города также ожидаются улучшения. Уже объявлены аукционы на ремонт двух скважин на улице Тополевой и водозаборе "Северный"», – сообщает пресс-служба Свободного в Инстаграме.

До 25 марта по итогам проведенной ревизии управление по ЖКХ и благоустройству Свободного актуализирует «дорожную карту» по проекту «Чистая вода». Известно, что в ней уже содержатся сведения по запуску на полную мощность свободненской станции обезжелезивания, работы по реконструкции Перского водозабора и замене ветхих участков городской водопроводной сети. К концу 2021 года все мероприятия должны быть завершены. К этому времени город будет обеспечен достаточным количеством и качеством подаваемой в дома свободненцев воды.