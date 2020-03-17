Как проверить агента по недвижимости?

Еще в декабре в России приняли профессиональный стандарт профессии «риелтор». Меньше сотни благовещенских экспертов по недвижимости подтвердили, что работают по этому стандарту.

Единый реестр аттестованных специалистов и сертифицированных компаний reestr.rgr.ru – этот ресурс объединил данные о специалистах рынка недвижимости всей страны. В настоящее время в нем можно найти информацию о восьми компаниях и 95 специалистах из Благовещенска.

Чтобы проверить конкретного агента, можно ввести его фамилию в строку поиска, выбрать слева кнопку «Риэлтора» и нажать кнопку «Найти». Либо можно ввести в поисковую строку название населенного пункта – так вы увидите список всех аттестованных специалистов города.

Точно так же можно проверить компанию – вводим ее название в поисковую строку или вписываем населенный пункт и выбираем кнопку «Агентство».

В Едином реестре можно узнать, какие конкретно услуги оказывает сертифицированная компания, посмотреть сертификат соответствия, контактные данные, а также посмотреть, что о ней говорят клиенты (в разделе «Отзывы»).