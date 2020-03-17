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сегодня, 15:40 1

В Амурской области хотят премировать одаренных детей

В Амурской области хотят премировать одаренных детей
Фото: amurobl.ru

Власти Амурской области прорабатывают вопрос о премировании одаренных детей. На поддержку талантливых школьников и студентов из бюджета региона планируется выделить более 30 миллионов рублей. С такой инициативой выступил губернатор Василий Орлов. Окончательное решение примут на мартовской сессии амурского заксобрания.

В категорию одаренных детей попадают победители муниципальных, областных и всероссийских олимпиад. В зависимости от уровня мероприятия, мера социальной поддержки будет варьироваться в диапазоне 10-50 тысяч рублей. За этот год единовременными выплатами планируется поощрить около тысячи ребят.

Губернаторские стипендии смогут получить и школьники-отличники из 9-11 классов. В отличие от упомянутой выплаты, эта мера поддержки будет предоставляться ежемесячно по итогам полугодий. Главное условие – наличие «пятерок» в четвертях по всем предметам. По предварительным данным, в текущем году по две тысячи рублей в месяц намечено выплачивать 800 ученикам.

Вместе с тем поддержку из областного бюджета окажут и студентам колледжей, проявившим особые успехи в учебе. Выплаты будут поступать на протяжении одного семестра в зависимости от результатов предыдущего полугодия. Ежемесячный размер стипендии составит две тысячи рублей. Приблизительное количество детей, которых планируется поощрить – 75, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#губернатор #дети #областная власть

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Комментарии
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  • хлеб свежий

    хлеб свежий
    5 минут назад

    Ооо, норм инициатива

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