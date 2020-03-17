У 4-летнего ребенка на носу вырос хобот

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На носу четырехлетнего мальчика с филиппинского острова Минданао выросла огромная опухоль, которая напоминает хобот слона. По мнению врачей образование не злокачественное.

Изменения на лице Джейлорда Окларита появились около двух лет назад. Врач в ближайшем городе помочь им не сумел и посоветовал ехать в столицу Филиппин.

К 2019 году семья накопила деньги и отправилась в Манилу. Там в течение года ребенок проходил стероидную терапию. Врачи установили, что опухоль не злокачественная, однако ее дальнейший рост может навредить другим органам.

«Его по-прежнему не могут прооперировать, — говорит мать Джейлорда. — Врачи сказали, что пока его легкие и сердце слишком слабы». Мальчику и его родителям пришлось вернуться в родную деревню. Чтобы окрепнуть перед операцией, ему нужно принимать лекарства, на которые порой не хватает денег, пишет «Лента.ру».

В 2019 году сообщалось, что житель Индии 20 лет отказывался от операции и вырастил огромную опухоль головного мозга. Нарост весил пять килограммов и причинял ему серьезные неудобства.