Пенсионерка из Омска скалкой убила кавалера

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В Омской области задержали пенсионерку. Она до смерти избила скалкой мужчину, который пытался за ней поухаживать. Сейчас ее отправли в СИЗО.

Инцидент произошел 7 марта. К женщине пришли трое знакомых мужчин. Один из них во время застолья и распития алкоголя начал проявлять симпатию к подозреваемой, пишет «Лента.ру», со ссылкой на издание «СуперОмск».

Мужчина пытался соблазнить пенсионерку. По словам женщины, она испугалась изнасилования и несколько раз ударила гостя скалкой. Скорую помощь ему вызвали только на следующий день. Но от полученных травм мужчина скончался.

Информацию о летальном исходе «СуперОмску» подтвердили в Следственном комитете по Омской области, отметив, что пенсионерка подозревается по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». В настоящий момент женщину поместили в СИЗО. Согласно позиции следствия, такая мера пресечения избрана, чтобы избежать влияния подозреваемой на односельчан-свидетелей, чтобы те не изменили показания.

В июле 2019 года сообщалось, что 80-летнюю пенсионерку Софью Жукову из поселка Березовка Хабаровского края заподозрили в серии убийств. По данным следствия, женщина убила дворника, который снимал у нее жилье. Позже Жукова рассказала следователям, что в декабре 2005 года расправилась с восьмилетней девочкой. Затем она взяла на себя еще одно убийство — своей подруги.