Из-за эпидемии коронавируса в Благовещенск не приедет украинская группа Artik & Asti

В Амурскую область из-за эпидемиологической обстановки не приедет украинская группа Artik & Asti. Все остальные артисты планируют приехать в Благовещенск и выступить в ОКЦ в намеченные сроки.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в Общественно-культурном центре, на текущий момент весь гастрольный репертуар остается в силе. Отменен только концерт Юлии Савичевой, которая в своем Инстаграме сообщила, что причиной является старая травма – надорванные мышцы пресса.

В отделе реализации билетов Амурской областной филармонии на данный момент также не было никаких предписаний по изменению концертных программ.

Администрация «Гранд Арены Острова» сообщила информагенству, что из запланированных гастрольных туров на их площадке свой концерт отменили лишь артисты украинской группы Artik & Asti, которые должны были выступить в Благовещенске 28 марта.

«Друзья, внимание! Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации мы, к сожалению, вынуждены прервать наш мартовский тур. Сейчас мы активно подбираем даты для переноса! Все купленные билеты остаются действительными! Следите за обновлениями на наших официальных ресурсах», – объявили артисты на своей официальной странице в Инстаграме. Их концерты также отменены в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Хабаровске и Владивостоке. Но майские гастроли по стране и апрельский концерт в Москве объявлены актуальными.

Зарубежные и российские звёзды массово отменяют свои концерты в Европе и Азии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Европейские и азиатские туры уже отменили Билли Айлиш, Майли Сайрус, Мадонна, Аврил Лавин, Оззи Осборн, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Би-2 и другие.

На территории России гастрольную ситуацию можно назвать спокойной. Из отечественных артистов свой тур отменил только Валерий Леонтьев. На своей инстаграм-странице он заявил, что сложное и непопулярное решение он принял, исходя из того факта, что на его концертах много людей пожилого возраста, которые находятся в особой зоне риска по заболеваемости коронавирусом.