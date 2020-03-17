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сегодня, 14:15 1

В Белогорском районе вскрылось мошенничество с почтовыми посылками

В Белогорском районе вскрылось мошенничество с почтовыми посылками
Фото: retail-loyalty.org

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции белогорской полиции выявили преступление, совершенное сотрудниками отделения Почты России, расположенного в селе Васильевка Белогорского района.

Сотрудница заводила на подставных лиц сим-карты, с которых оформляла заказы в интернет-магазинах. Когда посылки приходили, содержимое извлекалось, а внутрь упаковывался «всякий хлам», соответствующий по весу. И когда истекал срок хранения, посылки отправляли обратно – якобы за ними никто не пришел.

Получив несколько подобных возвратов, отправитель обратился в Почту России. Итогом разбирательства стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время оно находится на утверждении в прокуратуре. После дело будет рассматривать суд, пишет Tvs-media.ru со ссылкой на и.о. белогорского отделения БЭП и ПК Максима Рязанского.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    31 минута назад

    могли бы и прямо на себя заказы делать с такой схемой колхозной))

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