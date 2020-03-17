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сегодня, 14:02 1

Приамурье раньше приступит к реализации III этапа программы по переселению из ветхого жилья

Приамурье раньше приступит к реализации III этапа программы по переселению из ветхого жилья
Фото: pixabay.com

Правление фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку Амурской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию III этапа (2021-2022 годы) федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда». В ходе него расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

«Защита заявки позволяет нам уже в этом году приступить к реализации III этапа программы», – сказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Согласно одобренной заявке, Амурская область получит 572,1 миллиона рублей из федерального бюджета, софинансирование из бюджета региона составит 48,5 миллиона рублей. Эти деньги позволят переселить более 500 амурчан из аварийного жилищного фонда площадью 10 тысяч квадратных метров на территории 6 муниципальных образований: Благовещенска, Свободного, Сковородино, Мазановского, Сковородинского и Шимановского районов.

Переселять жителей региона будут в новое жилье, равноценное по площади ранее занимаемому. Аварийные квартиры у собственников будут выкупать, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Сколько ещё будет этапов...?

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