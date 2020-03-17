Приамурье раньше приступит к реализации III этапа программы по переселению из ветхого жилья

«Защита заявки позволяет нам уже в этом году приступить к реализации III этапа программы», – сказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Согласно одобренной заявке, Амурская область получит 572,1 миллиона рублей из федерального бюджета, софинансирование из бюджета региона составит 48,5 миллиона рублей. Эти деньги позволят переселить более 500 амурчан из аварийного жилищного фонда площадью 10 тысяч квадратных метров на территории 6 муниципальных образований: Благовещенска, Свободного, Сковородино, Мазановского, Сковородинского и Шимановского районов.

Переселять жителей региона будут в новое жилье, равноценное по площади ранее занимаемому. Аварийные квартиры у собственников будут выкупать, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.