В Благовещенске депутат купила старинный особняк с участком почти за 11 миллионов

Определился победитель электронного аукциона по продаже старинного особняка на улице Богдана Хмельницкого в Благовещенске. Им стала индивидуальный предприниматель, депутат Благовещенской гордумы Елена Александровна Синькова.

Здание, которое является объектом культурного наследия, находится по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 61/1. На торги его выставил городской комитет по управлению имуществом.

Аукцион состоялся 6 марта. На него вышли 5 участников. Начальная цена объекта обозначалась в 522 000 рублей. В ходе торгов сумма увеличилась почти в 10 раз – до 5 миллионов 514 тысяч рублей (шаг аукциона составил 26 000 рублей).

Вместе со зданием продан и земельный участок площадью 2 400 квадратных метров. Рыночная стоимость земли составила 5 789 000 рублей. Эта сумма не была включена в цену продажи лота, НДС не облагается и «подлежит оплате в соответствии с условиями договора купли-продажи». Поэтому в итоге цена сделки составила 11 миллионов 303 тысячи рублей.

С победителем аукциона уже заключен договор, однако оплата еще не поступила, сообщили в администрации Благовещенска. У нового владельца особняка для оплаты есть срок 10 дней, до 26 марта включительно. Ему разрешается провести реставрацию, поменять назначение объекта и вид разрешенного использования земли. Также возможна консервация, приспособление под современное использование и благоустройство территории.

Кроме того, собственник получит 100 % налоговые льготы на имущественный и земельный налоги при условии, что высвободившиеся от налогообложения средства будут потрачены на сохранение этого объекта.

Запрещается сносить здание, что-либо достраивать, менять объемно-пространственные характеристики, проводить земляные работы, а также высаживать зеленые насаждения высотой более 1,5 метра со стороны фасада.

Как писало Амур.инфо, особняк – двухэтажный, учитывая подземный этаж. Общая площадь строения составляет 223,7 квадратного метра. Дом был построен в 1917 году для известного в Благовещенске предпринимателя – Евдокии Тимофеевны Назаровой. Она владела кирпичным заводом, основанным в 1895 году.

Больше века спустя здание покинули последние жильцы. Дом быстро обветшал – местами обрушились чердачные перекрытия, окна выбили. В больших арочных проемах частично сохранились старинные рамы с изысканным переплетом.

В марте 2019 года особняк был включен в перечень объектов культурного наследия. Основанием для этого стал приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.