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сегодня, 13:51 12

В Благовещенске депутат купила старинный особняк с участком почти за 11 миллионов

В Благовещенске депутат купила старинный особняк с участком почти за 11 миллионов

Определился победитель электронного аукциона по продаже старинного особняка на улице Богдана Хмельницкого в Благовещенске. Им стала индивидуальный предприниматель, депутат Благовещенской гордумы Елена Александровна Синькова.

Здание, которое является объектом культурного наследия, находится по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 61/1. На торги его выставил городской комитет по управлению имуществом.

Аукцион состоялся 6 марта. На него вышли 5 участников. Начальная цена объекта обозначалась в 522 000 рублей. В ходе торгов сумма увеличилась почти в 10 раз – до 5 миллионов 514 тысяч рублей (шаг аукциона составил 26 000 рублей).

Вместе со зданием продан и земельный участок площадью 2 400 квадратных метров. Рыночная стоимость земли составила 5 789 000 рублей. Эта сумма не была включена в цену продажи лота, НДС не облагается и «подлежит оплате в соответствии с условиями договора купли-продажи». Поэтому в итоге цена сделки составила 11 миллионов 303 тысячи рублей.

С победителем аукциона уже заключен договор, однако оплата еще не поступила, сообщили в администрации Благовещенска. У нового владельца особняка для оплаты есть срок 10 дней, до 26 марта включительно. Ему разрешается провести реставрацию, поменять назначение объекта и вид разрешенного использования земли. Также возможна консервация, приспособление под современное использование и благоустройство территории.

Кроме того, собственник получит 100 % налоговые льготы на имущественный и земельный налоги при условии, что высвободившиеся от налогообложения средства будут потрачены на сохранение этого объекта.

Запрещается сносить здание, что-либо достраивать, менять объемно-пространственные характеристики, проводить земляные работы, а также высаживать зеленые насаждения высотой более 1,5 метра со стороны фасада.

Как писало Амур.инфо, особняк – двухэтажный, учитывая подземный этаж. Общая площадь строения составляет 223,7 квадратного метра. Дом был построен в 1917 году для известного в Благовещенске предпринимателя – Евдокии Тимофеевны Назаровой. Она владела кирпичным заводом, основанным в 1895 году.

Больше века спустя здание покинули последние жильцы. Дом быстро обветшал – местами обрушились чердачные перекрытия, окна выбили. В больших арочных проемах частично сохранились старинные рамы с изысканным переплетом.

В марте 2019 года особняк был включен в перечень объектов культурного наследия. Основанием для этого стал приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

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#городская власть #история

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Комментарии
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  • Мы Все

    Мы Все
    2 часа назад

    Молодец - заработала на особняк.

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Мы Все

    Молодец - заработала на особняк.



    И папа не при чём.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А разве депутат может быть предпринимателем?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а конституцию менять можно???

  • Отец

    Отец
    1 час назад

    А зачем он ей нужен в таком убитом состоянии ?

  • dance

    dance
    1 час назад

    DimonS

    А разве депутат может быть предпринимателем?



    может.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    DimonS

    А разве депутат может быть предпринимателем?



    Так же как и с новой конституцией, в которой прописан запрет иностранного гражданства и заграничных счетов (но семью то не сказано). А с депутатством все просто, если депутат отказывается от зп и льгот, то может вести бизнес (такую лазейку они не сразу ввели, изначально ее не было и была паника, но поправили быстро эту ошибку).

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    44 минуты назад

    Знаете, что в этой ситуации ясно, как луч фонарика? То, что у нас депутаты, бывшие зам мэров, и тд. и тп. имеют возможность участвовать в такого рода сделках...то есть, у них есть на ЭТО бабло, в то время, как я, к примеру, даже не могу себе позволить слетать в Тай, что б отдохнуть., но Эти...."члены", могут. И не вопрос, "зачем и это надо", потому, что они вегда отмажутся: "а кто еще, кроме нас сохранит историю города", вопрос в другом: вы когда же успели наворовать?!

  • kidman

    kidman
    40 минут назад

    Ну как вы можете такое говорить! Всё честно заработано, своим умом и непосильным трудом. И родственные связи тут абсолютно не при чём, случайное совпадение!

  • DrDok

    DrDok
    36 минут назад

    ++++++

  • Kniga

    Kniga
    27 минут назад

    Надеюсь, приведут историческое здание в первоначальный вид (близкий к этому), без сайдинга и прочего - как пиццерия на Ленина. Сама атмосфера чего стоит. Надеюсь деньги не будут потрачены бездумно и бездарно, и в нашем городе появится еще один кусочек истории.

  • nerro

    nerro
    4 минуты назад

    династия депутатов Синьковых?

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