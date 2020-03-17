В Благовещенске чествовали амурчан, получивших звание почетного донора

На Амурской станции переливания крови в Благовещенске чествовали амурчан, которым присвоено звание «Почетный донор Амурской области». Около 20 человек получили удостоверения. Каждый из них совершил 35 и более донаций, сдав свыше 17 литров крови.

«Благодаря отзывчивости и настоящему геройству доноров медицинские учреждения города Благовещенска и Амурской области в полном объеме обеспечиваются кровью и ее компонентами. С начала 2020 года почетных доноров Приамурья стало больше на 83 человека! Теперь их уже 2 289. Это наш "золотой фонд" людей, которые собственной кровью спасают жизни и здоровье своих земляков. Особенно приятно видеть среди них наших коллег, докторов. Это Горленко Олег Валерьевич, Захарова Мария Валентиновна, Гаврилов Александр Владиславович, Долгий Игорь Владимирович, Перова Светлана Константиновна, Фомин Алексей Олегович, Голобородько Оксана Владимировна. Именно медработники не понаслышке, а из собственной профессиональной практики знают, как порой необходим тот или иной компонент крови для пациента», – отмечает главный врач Амурской областной станции переливания крови Алексей Витер.

Он отметил, что в сообщество доноров нередко вступают целыми семьями. Алексей Дмитриевич вручил благодарственные письма учреждения семьям Савчук – Евгению Викторовичу и Наталье Станиславовне, Михаилу Александровичу и Евгении Викторовне Серовым, Станиславу Николаевичу и Ольге Ивановне Сюмак за вклад в развитие донорства.

«Эти доноры много лет сдают кровь вместе. Это семейная история добрых поступков, пример неравнодушия, отзывчивости и желания помочь», – сказал Алексей Витер.

Как пишет пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области, ежегодно в регионе переливается около 7 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. Порядка 5 тысяч больных ежегодно нуждаются в переливании крови.

Фото пресс-службы правительства Амурской области