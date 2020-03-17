В Белогорске объявили награду в 50 тысяч рублей за сведения о вандалах

Глава Белогорска Станислав Мелюков пообещал вознаграждение за информацию о вандалах, сломавших в городском парке города фотопоинт «Я люблю Белогорск». Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как к фотопоинту подходят двое подростков. С разбега они сначала повалили конструкцию на землю, а потом доломали муниципальное имущество.

«Объявляю награду 50 тысяч рублей за сведения о вандалах, которые в ночь с субботы на воскресенье разрушили фотозону “Я люблю Белогорск” в горпарке, – написал Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте. – В прошлый раз, когда такое случилось в сквере “Жемчужина”, вандалов не нашли, видео было низкого качества. Может быть, сейчас получится… И вопрос: когда это прекратится?».

Судя по зафиксированному времени, происшествие в парке произошло 15 марта в 00:20. Сообщение об акте вандализма направлено в полицию.

«Пусть родители восстановят за свой счет, плюс штраф и на учет в детскую комнату полиции, и с занесением в характеристику при окончании школы (чтобы другие призадумались)», «Наказание рублем во все времена было самым действенным. Есть люди, которые к созданию не способны, по природе своей разрушители. Пока будем общество строить, последнее в щепки разнесут...Станут за свой счет все восстанавливать, научатся труд других уважать. И не нужно на общество кивать...мы с этими...в одном живем, однако мысль пойти что-то поломать не возникает», – приводит высказывания подписчиков аккаунта главы пресс-служба администрации Белогорска.