В связи с распространением коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в расписание ЕГЭ будут внесены изменения на фоне ситуации с коронавирусом. Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, но дата пока не определена. Ее назначат в ближайшее время.

«Также нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесён срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», – сообщила Голикова на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ, пишет РИА Новости.

Вероятность переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена прокомментировал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Говорить о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена пока преждевременно. Сейчас сложно предугадать, как будет развиваться ситуация через два месяца. Однако Рособрнадзор готов к любому развитию ситуации с коронавирусом», – сказал он.

Музаев напомнил, что пока принято решение только относительно переноса досрочной сдачи ЕГЭ, предусмотренной для школьников, у которых запланирована серьёзная операция или спортивные соревнования, а также для выпускников прошлых лет. По его словам, досрочный этап будет объединён с основным периодом сдачи экзаменов, который проходит с 25 мая по 29 июня.

«Проблем возникнуть с переносом не должно, поскольку сейчас многие спортивные соревнования отменяются, особенно детские и юношеские», — добавил Музаев.

Глава Рособрнадзора пояснил, что ведомство ожидает рекомендаций от Роспотребнадзора по организации безопасности мест сдачи ЕГЭ.

При этом в школы уже направлены рекомендации по дезинфекции помещений для экзаменов, обязательном проветривании, а также необходимости измерять температуру экзаменуемых при входе в здание, сообщает RT.