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Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатно поставят зубные протезы

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатно поставят зубные протезы

Бесплатной установкой зубных протезов для фронтовиков займутся специалисты учреждений минздрава Амурской области. Медработниками уже проведена работа по формированию реестра инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в протезировании и желающих воспользоваться этой возможностью.

В регионе проживает 151 человек из категорий участников и инвалидов войны 1941-1945 годов. Все обследованы стоматологами и зубными врачами, которые составили заключения по каждому, кто нуждался в протезировании. Однако не все пожелали сделать себе зубные протезы.

«Надо понимать, это люди очень преклонного возраста. А зубопротезирование не относится к простым и комфортным медицинским манипуляциям. По результатам осмотра и опроса было определено 50 человек, выразивших желание и нуждающихся в зубопротезировании. Ответственные за проведение данных мероприятий – руководители учреждений здравоохранения, к которым прикреплены участники и инвалиды Великой Отечественной, работники профильных медицинских организаций, где будет выполняться протезирование, сотрудники минздрава», – рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья Газданова.

При необходимости также будет осуществляться предварительная санация полости рта, включающая лечение кариеса и других заболеваний, а также удаление зубов.

Выбор методов протезирования и материалов, применяемых при бесплатном зубопротезировании, будет производиться индивидуально для каждого пациента в зависимости от показаний и общего состояния здоровья пациента. Все работы по зубопротезированию должны быть выполнены в течение 2020 года.

На реализацию данных мероприятий потребуется 2,1 миллиона рублей. Средства планируется дополнительно выделить из областного бюджета – вопрос будет обсуждаться на ближайшей сессии законодательного собрания региона.

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#здоровье

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