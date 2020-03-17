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Диспетчерская служба Амурской авиабазы признана одной из лучших по итогам учений

Диспетчерская служба Амурской авиабазы признана одной из лучших по итогам учений
Фото: пресс-служба администрации Свободного

Региональная диспетчерская служба (РДС) Амурской авиабазы по итогам оперативно-штабных учений признана одной из лучших. Учения среди специализированных служб Сибирского и Дальневосточного регионов проводились Федеральной диспетчерской службой Рослесхоза.

По сценарию учений, на электронную почту РДС Приамурья поступило сообщение о лесном пожаре в военном лесничестве, расположенном в Бурейском районе. По легенде, возгорание могло перейти на территорию лесного фонда. Оговаривалась скорость распространения огня, сколько времени длился пожар, силы и средства, привлекаемые для тушения.

«Наши сотрудники должны были показать правильный алгоритм действий при поступлении таких сообщений: какими способами они передаются, в каком порядке оповещаются подразделения лесопожарных формирований и профильные ведомства. Нужно было скоординировать действия с главой муниципального образования, лесхозом, лесничеством, а также Федеральной диспетчерской службой Рослесхоза, – рассказала начальник Региональной диспетчерской службы Серафима Сон. – Внимание уделялось и проверке действий диспетчеров в нештатных ситуациях».

Как сообщается в Инстаграме Амурской авиабазы, по результатам учений РДС учреждения была признана одной из лучших. В действиях диспетчеров не было выявлено ни одной ошибки.

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#учения

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