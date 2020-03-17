В Амурской области пойман первый клещ – сезон их активности начался раньше

В Благовещенском районе в понедельник, 16 марта, был обнаружен первый в этом сезоне клещ. С началом их активности увеличивается риск заразиться инфекционными заболеваниями, передающимися клещами.

По словам специалистов, заболеваемость клещевыми инфекциями представляет собой серьезную угрозу здоровью. В области ежегодно регистрируется до 20 случаев таких инфекций: клещевой вирусный энцефалит, риккетсиоз, боррелиоз. Самым тяжёлым заболеванием является клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). Летальность среди не привитых в отдельные годы достигала 35–50 %.

Из 28 административных территорий Амурской области 16 являются эндемичными по КВЭ: Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы, а также города Зея, Свободный, Тында, Шимановск и Углегорск.

В Амурской области от клещевого энцефалита ежегодно прививаются около 60 тысяч человек. На начало года на эндемичных территориях против КВЭ было привито 89,6 % человек, в том числе детей – 97,8 %. Охват профессиональных групп риска по КВЭ составляет 76,2 %. Ежегодно за медицинской помощью по поводу укусов клещей обращаются от 1,5 до 2,5 тысячи человек.

В амурском Роспотребнадзоре напоминают, что прививаться необходимо заранее – привитым считается человек, получивший законченный курс вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию. Чтобы поставить прививку, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.

Еще одной эффективной и неотъемлемой мерой профилактики клещевых инфекций является проведение акарицидной обработки территорий скверов, парков, баз отдыха, летних оздоровительных и образовательных учреждений, кладбищ и других территорий. Перед обработкой территории должны расчистить, убрать, покосить и вывезти траву. Проводить акарицидные обработки рекомендуется с первой декады апреля, но не позднее, чем за 3 – 5 дней до посещения этой территории людьми.

В связи с более ранним началом сезона активности клещей управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает, что в лес лучше надевать светлую одежду, на которой лучше видно клещей, с длинным рукавом, штаны советуют заправлять в носки, а на голову надевать головной убор.

В лесу следует избегать высокой травы и кустов, не присаживаться на поваленные деревья, лапник, поленья. Также не рекомендуется срывать ветки – так можно стряхнуть на себя клещей, идти по траве лучше в резиновых сапогах – за резину клещу трудно уцепиться.

Кроме того, необходимо использовать репелленты для отпугивания клещей и каждые 15 минут проводить осмотр, так как своевременное обнаружение клеща не позволит ему присосаться. В случае укуса не рекомендуется снимать клеща самостоятельно, а сразу обратиться за медицинской помощью.